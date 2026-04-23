Пренареждане в парламента. Знакови лица отпадат

Огромното мнозинство, което „Прогресивна България“ на Румен Радев постигна в Народното събрание, пренарежда парламентарните групи на останалите партии, оставяйки знакови фигури извън НС.

Сред разпознаваемите лица на ГЕРБ, които не успяха да влязат в 52-ото Народно събрание, е бившата шефка на правната комисия в НС Анна Александрова. Отпада и бившият спортен министър Красен Кралев, както и Маноил Манев, който има девет депутатски мандата.

При ПП-ДБ извън парламента остава Васил Пандов, който беше сред здравните експерти на формацията. Под въпрос е дали ще влезе Манол Пейков. Андрей Цеков изобщо не попадна сред листите, Деница Симеонова също не намира място в парламента.

Йордан Цонев от ДПС остава извън новия парламент за пръв път от 2005 година насам. Мандат не успяват да спечелят и други две водещи имена в партията – Станислав Анастасов и Хамид Хамид. Неуспех претърпя и олимпийската шампионка Стефка Костадинова, която няма да бъде депутат.

„Възраждане“ губи 20 или 21 депутати спрямо 51-вия парламент. Така формацията ще трябва да продължи без правния си експерт Цвета Рангелова, както и без Климент Шопов и Стоян Таслаков.

