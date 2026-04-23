Земетресение в "Промяната". Раздор заради Манол Пейков

Истинско земетресение удари "Продължаваме промяната - Демократична България" заради депутатските места в парламента. Напрежението тлее още от формирането на листите, когато ПП по традиция остави хората от ДБ на задни места. Те пък от своя страна отвърнаха, както на поредицата предишни избори, с мощни преференции.

Един конфликт обаче се разгаря с всеки изминал час, заплашвайки крехкия мир в ПП-ДБ. В епицентъра му е Манол Пейков. Той бе беше изместен от Чило Попов с преференции в Пловдив и съдбата на Пейков е само в ръцете на Асен Василев. Лидерът на "Промяната" беше водач на листите в Пловдив и в Хасково. Но заради пълното сгромолясване на ПП в Хасково, сега каквото и решение да вземе Василев, гори знаково име на коалицията.

Ако Василев избере да стане депутат от Хасково, тогава в парламента от Пловдив-град ще влязат и Чило Попов, и Манол Пейков. При тази ситуация обаче извън парламента ще остане вторият в листата в Хасково - Владислав Панев. Ако Василев избере Пловдив, от пленарната зала в 52-ото НС гори Манол Пейков.

„Манол е най-големият биткаджия срещу всичко, което „Възраждане“ представляват. Никога не се отказа. Защото парламентаризмът е битка, не разходка на скъпи обувки по килима“, защити го Елисавета Белобрадова.

В социалните мрежи „Демократична България“ призова Асен Василев да избере да бъде депутат от Хасково, а не от Пловдив, и така да освободи място и за двамата им представители. Последва реакция и от „Продължаваме промяната“.

„Напълно излишна драма, която можеше да бъде решена с едно телефонно обаждане, а не със сълзливи или нападателни фейсбук постове“, скочи Лена Бориславова.

Лидерът на ПП Асен Василев отговори на призивите, като заяви, че негов дълг е да стане депутат там, където има най-много преференции – Пловдив.

„Въпреки това, понеже става дума за двама кандидати на „Демократична България“, ако колегите от „Да, България“ и ДСБ се обединят около мнението, че е по-важно за тях да вляза от Хасково, ще се съобразя с тяхното мнение“, заяви Василев.

Накрая страстите в коалицията нажежи и кандидат-депутатът от ППДБ Иван Кулин.

И аз да дам своята лепта по казуса с влизането на Манол Пейков в парламента. Манол може да не влезе в този парламент, но това зависи от решението на друг човек, написа Кулин във фейсбук. И заяви: "Малко предистория. Манол направи кампания, с която да популяризира Чило Попов и да подпомогне неговата работа в предизборната кампания. Постара се да прелее част от своите преференции, за да може Чило също да размести листата и да влезе като трети мандат от Пловдив. Проблемът обаче е, че Чило получи повече преференции от Манол, а нашата коалиция след окончателното преброяване на гласовете има само два мандата в 16-ти МИР Пловдив-град. В тази ситуация влизат само водачът на листата и Чило.

Казусът щеше да е приключен, ако водачът на тази листа не беше водач и в листата в 29-ти МИР Хасково, от където също влиза. Иначе казано, ако водачът в Пловдив реши, да влезе от Хасково, Манол и Чило също влизат в парламента, но вторият в листата в Хасково Владо Панев, не влиза.

Някои сигурно ще се запитат кой е Владислав Панев. Той е бившият съпредседател на партия „Зелено движение“ която пък беше третият партньор в коалицията „Демократична България“. Всъщност, преди няколко седмици Владо Панев и Трайчо Трайков си учредиха нова партия „Ускорение“, но на тези избори Владо се появи в квотата на ДСБ, а май не съм чул да имаме нов коалиционен партньор. Обаче пък сме имали случаи, в които изключваме членове на партията, защото са агитирали в полза на друга партия".

Решението на Асен Василев е на път да ни лиши от още един от най-умелите защитници на европейската ориентация на България, обяви Кулин.





