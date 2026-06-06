Голям капан с пенсиите. НАП предупреждава

Над 100 000 евро от бъдещата си пенсия можем да изгубим, ако сме осигурявани на минимална заплата от 620,20 евро, а реално получаваме по-висок доход „в плик“ – до средното възнаграждение за страната, което е около 1500 евро. Това показват изчисления от калкулатора на Националната агенция за приходите, достъпен на сайта на институцията. При изчисленията е прието, че човек се пенсионира и получава пенсия в продължение на 22 години.

Освен сериозните загуби от пенсия, работещите на „пари в плик“ губят и от други социални плащания – болнични, обезщетения при безработица и майчинство.

За периода на майчинство от 280 дни една майка може да бъде ощетена с над 9500 евро. При оставане без работа по-ниските осигуровки водят до около 4700 евро по-малко обезщетение. За 10-годишен период разликата при болнични възлиза на около 4800 евро. Така общата загуба от недеклариран реален доход надхвърля 120 000 евро.

От НАП напомнят, че работници и служители, които се осигуряват на по-ниска сума от реално получаваното възнаграждение, могат да подават сигнали – както на телефон, така и чрез формуляр на сайта на приходната агенция или до Главната инспекция по труда.

По-ранен анализ на НАП показва, че практиката със „заплати в плик“ ощетява бюджета с над 300 млн. лева годишно. Макар тази сума да е намаляла с около 100 млн. лева за последното десетилетие заради мерки за ограничаване на сивата икономика, най-големите губещи остават самите работници.

Най-често тази практика се среща в търговията, строителството, хотелиерството и ресторантьорството. Там често служителите са на 4-часови договори, но реално работят по 8 часа, или са осигурявани на минимална заплата, а получават допълнителни суми „на ръка“.

Според НАП, освен че ощетява работниците, тази практика носи сериозни рискове и за работодателите – включително глоби, наказателни лихви, забрана за участие в обществени поръчки и дори наказателна отговорност, както и сериозни репутационни щети.

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