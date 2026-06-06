Общество

Голям капан с пенсиите. НАП предупреждава

Причината е заплатата в плик

Голям капан с пенсиите. НАП предупреждава
06 юни 26 | 17:38
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Мира Иванова

Над 100 000 евро от бъдещата си пенсия можем да изгубим, ако сме осигурявани на минимална заплата от 620,20 евро, а реално получаваме по-висок доход „в плик“ – до средното възнаграждение за страната, което е около 1500 евро. Това показват изчисления от калкулатора на Националната агенция за приходите, достъпен на сайта на институцията. При изчисленията е прието, че човек се пенсионира и получава пенсия в продължение на 22 години.

Освен сериозните загуби от пенсия, работещите на „пари в плик“ губят и от други социални плащания – болнични, обезщетения при безработица и майчинство.

За периода на майчинство от 280 дни една майка може да бъде ощетена с над 9500 евро. При оставане без работа по-ниските осигуровки водят до около 4700 евро по-малко обезщетение. За 10-годишен период разликата при болнични възлиза на около 4800 евро. Така общата загуба от недеклариран реален доход надхвърля 120 000 евро.

От НАП напомнят, че работници и служители, които се осигуряват на по-ниска сума от реално получаваното възнаграждение, могат да подават сигнали – както на телефон, така и чрез формуляр на сайта на приходната агенция или до Главната инспекция по труда.

По-ранен анализ на НАП показва, че практиката със „заплати в плик“ ощетява бюджета с над 300 млн. лева годишно. Макар тази сума да е намаляла с около 100 млн. лева за последното десетилетие заради мерки за ограничаване на сивата икономика, най-големите губещи остават самите работници.

Най-често тази практика се среща в търговията, строителството, хотелиерството и ресторантьорството. Там често служителите са на 4-часови договори, но реално работят по 8 часа, или са осигурявани на минимална заплата, а получават допълнителни суми „на ръка“.

Според НАП, освен че ощетява работниците, тази практика носи сериозни рискове и за работодателите – включително глоби, наказателни лихви, забрана за участие в обществени поръчки и дори наказателна отговорност, както и сериозни репутационни щети.

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Автор Мира Иванова

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7 Коментара
Хах
преди 15 часа

Айде престанете. Отдавана трябваше укриването на осигуровки да бъде криминализирано. То за кражба на колело може да получиш присъда затвор. А когато работодател краде бъдещето на работника се разминава само с глоба. Евентуално. То тая глоба си я е избил многократно.

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Непозната
преди 13 часа

Та нима всички не знаят, че "бизнеса" в България приема работника като роб. Всички "честни " работодатели те осигуряват на МРЗ. А това е чиста и безогледна кражба от работника и от държавата, която сме ние хората. И като подадеш сигнал до НАП, ......... хаха.

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Деа
преди 12 часа

Как си представяте работник или служител да подаде сигнал? Веднага ще остане без работа. Осигуровката не зависи от работника, а от работодателя. На всеки е ясно, че с доплащане в плик губи пари от отпуск и най- вече при пенсиониране, но няма избор. К

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НАП та НАП
преди 12 часа

Тези само предупреждават какво ще се случи с парите,когато хората се пенсионират. Малки щели да им бъдат пенсиите,понеже работили в частни фирми.Е защо тогава държавата не им осигури работа на всички в държавни учреждения, МВР,МО и др.,за да взимат големи заплати и да ги осигуряват в/у реалните заплати.За едни държавата майка,за други мащеха.Защо,защо???

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Хах
преди 10 часа

Г-лу-пак. Такива като теб са за Белене. И ти трябва да стигнеш там...

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ТНТ
преди 7 часа

Това не е капан, това е престъпление, обществена тайна, но на олигархията и на някои така им е добре, но като дойде време за пенсия държавата е виновна.

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държава на мафията
преди 2 часа

България е единствената страна в Европа, в която официално се работи по този начин! И държавата не прави нищо за да го промени! В Германия, ако се хванеш на работа дори за една седмица само, данъчните няколко пъти ще минат да проверят договора ти и фирмата! ЗАЩО, г-да управляващи, вие нямате желание да проверявате "бизнеса" а над 30% е сива икономика?

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