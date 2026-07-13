Тази нова информация за пенсиите ще зарадва милиони българи

Пенсионните дружества са постигнали 584 млн. евро доход през първото полугодие на 2026 г., като сумата е разпределена по индивидуалните партиди на осигурените. За последните три години и половина общият размер на спестяванията е нараснал с 3,4 млрд. евро по предварителни данни на компаниите. Към края на юни активите на пенсионните фондове вече надхвърлят 17,2 млрд. евро.

Следващата голяма промяна идва от 1 януари 2027 г., когато във втория пенсионен стълб ще заработят три подфонда с различен инвестиционен профил.

Доходността влиза директно в партидите

„Постигнатата доходност увеличава спестяванията над брутните вноски от 5%, които се внасят всеки месец“, заяви Евелина Милтенова, председател на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

По думите й резултатите показват, че дружествата са успели да управляват средствата при сложна пазарна и геополитическа обстановка. Инвестиционният доход се добавя към внесените осигуровки и увеличава броя на дяловете или стойността на натрупванията в индивидуалната партида.

Последните официални данни на Комисията за финансов надзор показаха, че към края на март под управление са били активи за над 16 млрд. евро. Само в пенсионните фондове са били натрупани 15,816 млрд. евро, а осигурените лица са над 5,15 млн. души.

Три подфонда от 2027 г.

От началото на следващата година във всеки универсален пенсионен фонд ще има динамичен, балансиран и консервативен подфонд. Те ще се различават според допустимия дял на инвестициите в акции и други инструменти с променлив доход.

Динамичният подфонд ще може да инвестира до 90% от активите си в подобни инструменти, балансираният - до 55%, а консервативният - до 25%. По-високият дял създава възможност за по-голяма доходност в дългосрочен план, но е свързан и с по-силни колебания на стойността.

„Реформата ще помогне за допълнителен ръст на доходността и за увеличаване на персоналните партиди, а оттам - и на пенсиите от капиталовите фондове“, заяви Милтенова.

Възрастта определя служебното разпределение

Хората до навършване на 50 години ще бъдат разпределяни в динамичен подфонд. Осигурените от 50-годишна възраст до три години преди пенсиониране ще попадат в балансиран, а тези, на които остават три години или по-малко, задължително ще участват в консервативен подфонд.

Логиката е по-младите да разполагат с достатъчно време, за да преминат през временни спадове на пазарите и да търсят по-висока дългосрочна доходност. С приближаването на пенсионирането инвестиционният риск постепенно ще се намалява, за да бъдат защитени вече натрупаните средства.

Изборът започва на 1 септември

От 1 септември до 30 ноември 2026 г. осигурените за първи път ще могат да подадат заявление до пенсионното си дружество и да изберат допустимия за възрастта им подфонд. Друга възможност е да предпочетат автоматичен режим, при който средствата ще се прехвърлят към по-консервативен профил с напредването на възрастта.

Хората, които не подадат заявление, няма да загубят парите или осигурителните си права. Те ще бъдат разпределени служебно до 15 декември според възрастта им към 1 януари 2027 г. Пенсионните дружества трябва да приемат инвестиционните си политики и да уведомят клиентите за възможностите до края на август.

След изтичането на една година от служебното разпределение или предишния избор осигурените ще могат да поискат промяна на подфонда, стига новият профил да е разрешен за възрастта им.

Всеки може да провери къде са парите му

Осигурените могат да установят в кое пенсионно дружество се намира партидата им чрез електронната услуга „Проверка на пенсионен фонд“ на НАП. За достъп е необходим ПИК с активирана услуга „Достъп до информация“.

Точният размер на натрупаните средства, внесените осигуровки и постигнатата доходност се проверяват в самото пенсионно дружество, което изпраща и годишни извлечения. Парите по индивидуалната партида са лични и наследяеми, което прави редовната проверка особено важна.

Мултифондовете дават повече възможности, но изискват хората да познават разликата между потенциална доходност и инвестиционен риск. По-динамичният профил не гарантира по-висок резултат всяка година, както и консервативният не премахва напълно пазарните колебания. Най-важната промяна е, че управлението на парите за втора пенсия вече ще може да се съобразява по-точно с възрастта и оставащото време до пенсиониране.

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