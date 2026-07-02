Слагат край на един вид осигуровки. Промяната удря бъдещите пенсии

Минималните осигурителни прагове по професии и икономически дейности се вдигат от 1 август, а най-големият удар е при ръководните длъжности. Промяната не означава автоматично по-високи пенсии за днешните пенсионери, но засяга пряко бъдещите пенсии на работещите, защото те зависят от дохода, върху който се внасят осигуровки.

Социалното министерство предлага ръст на минималните осигуровки от 12% до 70%, за да се спре практиката хора на високи позиции да се осигуряват върху минимална заплата. Повишаването на минималните прагове е част от проектите за бюджетите за 2026 г., като от Министерството на финансите посочват, че мярката трябва да донесе допълнителен положителен ефект за приходите на ДОО от 50,9 млн. евро само през 2026 година.

Как това се отразява на пенсиите

Промяната е семпла - колкото по-висок е осигурителният доход, толкова по-силна е основата за бъдеща пенсия. Размерът на пенсията не се смята само по трудов стаж, а и по индивидуалния коефициент, който за пенсиите след 2018 г. се изчислява чрез месечните съотношения между личния осигурителен доход и средния осигурителен доход за страната. Това означава, че човек, който години наред е осигуряван върху изкуствено нисък доход, може да получи по-слаба пенсия, дори реално да е заемал по-висока позиция.

Затова промяната цели да затвори една от големите пробойни в системата. Ако ръководител се осигурява като нискоквалифициран служител, днес в ДОО влизат по-малко пари, а утре пенсионният му принос изглежда по-нисък на хартия. Новите прагове трябва да направят осигуряването по-близко до реалната позиция и отговорност, особено там, където разликата между длъжност и осигурителен доход е най-видима.

Най-големият скок е при ръководителите

От 1 август за назначените на ръководни длъжности осигуровките ще се начисляват върху минимум 936 евро. В част от секторите прагът ще бъде още по-висок - 1532 евро за ръководни позиции в производството на кокс и рафинирани нефтопродукти.

Почти 1300 евро ще бъде минималният осигурителен праг за ръководители в предприятия за производство и преработка на месо и риба. В търговията на едро и дребно прагът се повишава до 1129 евро, в хотелиерството и ресторантьорството - до 1100 евро, а във финансовите и застрахователните дейности - до 1381 евро. В почти всички останали сектори за ръководителите е заложена стойност от 936 евро.

Защо ръстът стига 70%

Най-голямото увеличение е именно при ръководните позиции - до 70%. Причината е, че в момента ръководители масово се осигуряват върху минималната заплата от 620 евро. Така човек с управленски функции може формално да трупа осигурителен доход като служител на най-нискоквалифицирана позиция.

Социалното министерство мотивира промяната и с факта, че минималните осигурителни прагове по професии и икономически дейности не са променяни повече от 10 години. За това време заплатите, цените и разходите на системата са се променили, но осигурителната база в много сектори е останала назад.

Какви ще са праговете за останалите

За специалистите в икономическите дейности минималният осигурителен праг ще бъде 826 евро. За техниците и приложните специалисти осигуряването ще се прави върху минимум 771 евро, а за помощния и административния персонал - върху 716 евро.

За машинните оператори, монтажниците, квалифицираните работници и сродните на тях занаятчии прагът се повишава до 661 евро. Така ръстът не засяга само ръководителите, но при тях е най-силен, защото именно там разминаването между длъжност и осигуряване е най-драстично.

Днешните пенсионери няма да получат автоматичен бонус

Важно е да се направи разлика между ефекта за настоящите и бъдещите пенсионери. Вдигането на минималните осигурителни прагове не означава, че пенсиите на сегашните пенсионери се увеличават веднага заради тази мярка. Техните пенсии се осъвременяват по отделни правила, като от 1 юли беше предвидено увеличение от 7,8% според публикуваната бюджетна рамка.

Промяната от 1 август работи по друг канал - през приходите на ДОО и бъдещите пенсионни права на осигурените лица. По-високият праг означава повече вноски сега, а за работещите - по-реалистичен осигурителен доход, който ще участва в изчисляването на пенсията им. Така ефектът няма да се види веднага в пенсионните фишове, но ще се натрупва в системата.

Кой ще плати цената

По-високите прагове ще увеличат разхода за осигуровки там, където реалните заплати са били декларирани върху по-ниска база. Това ще засегне работодателите, но и работниците, защото осигуровките имат част за сметка на работодателя и част за сметка на осигурения.

Политическият спор тепърва ще бъде дали това е натоварване за бизнеса, или закъсняло затваряне на вратичка, която години наред е държала приходите в ДОО по-ниски. От гледна точка на пенсиите логиката е ясна - не може системата да обещава по-добри доходи на старини, ако част от хората се осигуряват върху суми, които нямат общо с реалната им позиция. Именно затова новите прагове са опит да се свърже по-честното осигуряване днес с по-устойчива пенсионна система утре.

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