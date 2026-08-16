Внимание! Мобилизация в АЕЦ "Козлодуй" заради Дунава

Безпрецедентно критично ниското ниво на река Дунав вкара в авариен режим на планиране родната енергетика. В АЕЦ „Козлодуй“ са предприети спешни допълнителни мерки, за да се гарантира сигурността на работата на блоковете в усложнената хидроложка обстановка, съобщиха официално от Министерството на енергетиката. Към момента атомната централа работи на пълни обороти и без промяна в производствения график, но жегата и сушата налагат превантивна мобилизация.

Експерти на нощна стража край помпите

Специално сформирана работна група в ядрената централа денонощно разглежда всички възможни черни сценарии за обезпечаване на водните количества, необходими за охлаждане. Под лупа се следи състоянието на съоръженията на бреговата помпена станция. Инженерите непрекъснато внедряват технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, целия хидротехнически комплекс и хранилището за отработено гориво.

Към акцията е зачислен и ведомствен щаб в енергийното министерство, който координира спасителния план на междуведомствено ниво, за да се подсигурят нужните водни маси при евентуален нов спад.

Енергиен апокалипсис в съседните държави

Сушата вече започна да разтриса енергийните системи на съседите ни по поречието на Дунав. Румъния официално обяви, че е принудена да разчита основно на внос на скъп ток, след като сушата и ниският дебит на реката наложиха пълното спиране на съседния ядрен гигант – АЕЦ „Черна вода“.

Положението не е по-розово и в Унгария. Там ниските води принудиха АЕЦ „Пакш“ драстично да ограничи производствените си мощности. За да спаси централата от пълен колапс, унгарското правителство спешно задейства план за изграждане на временна дънна преграда в реката, с която изкуствено да се повиши водното равнище за охлаждащите системи.

Реката застина на критичното дъно

Последните измервания на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ показват абсолютен застой на водата при Видин, Русе и Ново село. При Силистра и Свищов реката е спаднала с още един сантиметър, а минимално подобрение от едва сантиметър нагоре е отчетено единствено край Оряхово.

Българската АЕЦ „Козлодуй“ остава най-важният стълб за стабилността на мрежата на целия Балкански регион. Родното министерство е в постоянна връзка с европейските институции и ресорните министри от региона за координиране на последващи спасителни мерки, ако природата откаже да се смили над Балканите.

