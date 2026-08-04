Важно от министър Петрова за АЕЦ "Козлодуй"

Няма опасност АЕЦ „Козлодуй“ да спре работа заради ниското ниво на река Дунав. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на посещение в атомната централа, добавяйки, че при запазване на тенденцията централата може да продължи да работи в следващите седмици.

„Искам още веднъж да благодаря на екипа на Иван Андреев за реакцията в тази ситуация. Това е изключително професионален и силно експертен екип. Моля и медиите да съдействат за запазването на обективността, защото в публичното пространство се появяват много спекулации относно подготовката и професионализма на хората, които работят в централата“, каза още енергийният министър.

„Извършени бяха проверки за техническия, финансовия, икономическия и професионалния капацитет на кандидатите. След това министерството инициира съответните решения на Министерския съвет. Единствената разлика между отделните процедури е времето, необходимо за приключване на тези проверки. Това е напълно стандартна процедура“, добави още министър Петрова.

Министърът на енергетиката акцентира и върху проверките в проектната компания „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“. По думите ѝ нова експертна оценка е показала, че земеделски имоти, около които възникна скандал през 2025 г., са били оценени многократно над реалната им стойност.

По думите ѝ това е „най-грандиозната далавера“, свързана с проекта за изграждането на новите ядрени мощности.

„Това безобразие се е случило около проектното дружество „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“. Оказва се, че всичко е било официализирано с решения на тогавашното ръководство на дружеството и със санкцията на тогавашния министър на енергетиката Жечо Станков. Макар сделката в крайна сметка да не е била финализирана, тези оценки са били включени в капитала на дружеството и днес оказват влияние върху финансовото му състояние“, заяви Петрова.

Министерство на енергетиката вече работи по коригирането на оценките чрез нова експертна оценка и необходимите счетоводни и управленски действия.

„Това ще бъде една от основните ни задачи до края на годината. Трябва да приведем стойностите към реалността, защото дружеството е проектната компания, която отговаря за един от най-важните стратегически енергийни проекти на България“, посочи още Ива Петрова.