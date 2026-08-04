ТЕЦ „Бобов дол“ и „Мариците“ могат да спасят тока

ТЕЦ „Бобов дол“ и централите в комплекса „Марица Изток“ могат да се окажат спасителният резерв на България, ако нивото на Дунав продължи да спада и засегне работата на АЕЦ „Козлодуй“. За този риск предупреди енергийният експерт и председател на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски в сутрешния блок на Нова телевизия. По думите му до критичното ниво остават едва 20-30 сантиметра. Ако спадът продължи със същите темпове, резервът може да бъде изчерпан за около две седмици.

Енергийната криза удари региона

Хиновски определи въглищните топлоцентрали като спасителния коз на България в безпрецедентната енергийна криза, обхванала Европа и особено нашия регион.

Заради ниското ниво на река Дунав в Унгария е била спряна АЕЦ „Пакш“, а в Румъния големи автомобилни заводи са преустановили работа до 19 август.

Подобна ситуация може да постави под натиск и българската енергийна система, ако водите на реката продължат да намаляват.

АЕЦ „Козлодуй“ зависи от водата в Дунав

Охлаждащата система на АЕЦ „Козлодуй“ е изградена по консервативен проект с отворен цикъл. Вода се взема от Дунав, използва се за охлаждане на реакторите, след което се връща обратно в реката.

„Рискът при тази система е, че когато нивото на Дунав спадне прекалено много, започват да възникват проблеми. За разлика от централи в Чехия и Словакия, които използват охладителни кули и затворен цикъл, ние в голяма степен зависим от нивото на реката“, обясни Хиновски.

Според него към момента все още има известен резерв. Ако обаче водите продължат да спадат със сегашните темпове, той може да бъде изчерпан в рамките на около две седмици.

„В момента разполагаме с резерв от около 20-30 сантиметра до критичното ниво. Ако спадът се ускори, този срок може да се съкрати до една седмица“, предупреди експертът.

Първо намаляване на мощността, после спиране

При достигане на критично ниско ниво първата мярка ще бъде намаляване на мощността на единия енергоблок. Ако и това не е достатъчно, може да се стигне до временно спиране на производството.

„Тогава ще се наложи първо разтоварване на единия енергоблок, а при липса на достатъчно вода - и спиране на производството, докато нивото на Дунав се възстанови“, заяви Хиновски.

Той призова министъра на енергетиката да мобилизира готовността на въглищните централи, за да бъде гарантиран балансът в енергийната система и да не се допуснат проблеми с електрозахранването.

В подобна извънредна ситуация особено важна ще бъде готовността на ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“ бързо да увеличат производството и да заместят липсващите мощности от АЕЦ „Козлодуй“.