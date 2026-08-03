Гюров разтърси ПП и ДБ. Скандал за кандидат-президента

Президентските избори разтресоха "Продължаваме България" и Демократична България. Двете партии от умно-красивата коалиция се хванаха за гушите. Андрей Гюров, който още мълчи дали ще се кандидатира, стана ябълката на раздора. В петъчната "Панорама" Асен Василев заяви: "Гюров ще бъде следващият президент на България", с което директно подпали чергата на десните, тъй като няма решение за номинацията му.

С средите на ПП упорито се говори, че мераци за президентския пост имал Николай Денков, който искал да е кандидатът на ПП-ДБ.

Демократична България ще излъчат свои кандидатури за президент и вицепрезидент, заяви днес Надежда Йорданова. Тя подчерта, че ДБ ще проучи внимателно всяка една кандидатура.

България има нужда от проевропейски президент, динамичен, модерно мислещ човек, който може не само да удържи европейския курс на България, но и да покаже, че България може да бъде градивен фактор в ситуацията, в която се намира Европа, коментира още Йорданова.

Тази сутрин деканът на Юридическия факултет в СУ проф. Даниел Вълчев категорично обяви, че няма да участва в надпреварата за "Дондуков" 2. Малко по-късно т.нар. Форум за демократично действие - обединението на умните и красивите, което трябва да излъчи единна дясна кандидатура, излезе с призив за общ кандидат-президент на десните. Форумът, в който участват и площадните щурмови групи около "Боец" и "Правосъдие за всеки", настоява за предварителни избори. По всичко личи, че скандалите вдясно тепърва ще се разгарят.

Андрей Гюров и Георги Кандев ще бъдат обявени като кандидатпрезидентска двойка в края на сезона на отпуските. Предизборната им кампания ще започне официално през септември, съобщи флагманът на умно-красивите "Дневник", позовавайки се на участници в подготовката на Гюров и Кандев за вота. Десните били уклончиви в говоренето си за двойката, защото искали инициативата да остане в ръцете на Гюров, така че той да не се обвързва тясно с политическите формации, което само по себе си е абсурдно, защото една ли има човек в държавата, който да не знае чия партийна кандидатура са Гюров и Кандев.