Мирчев окончателно съсипа Промяната! Обвини ги в политическа перверзия

„Има определен елемент на политическа перверзия - да кажеш на някого дай да се разделим, за да можем да се обединим.“ С тези думи съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев заплака за окончателното раздалечаване между ДБ и "Продължаваме промяната". В интервю за бТВ той отново определи решението на хората около Асен Василев като „голяма грешка“.

Мирчев призна, че от ДБ са направили опит да предотвратят раздялата по време на общите разговори между двете формации, но без успех. По думите му инициативата на ПП да напусне общата парламентарна група е била погрешен политически ход, който е поставил под напрежение и без това разклатеното дясно-центристко пространство.

Лидерът на ДБ не скри раздразнението си от ситуацията и на няколко пъти повтори тезата за „лоялността“ към избирателите. Според него формацията му остава длъжна да докаже на „демократичната общност“, че не е излъгала хората на изборите и ще продължи да отстоява обещанията си.

В опит да очертае бъдещите ходове на ДБ, Мирчев засегна и темата за евентуална обща президентска кандидатура. Той обаче остави впечатление за известна неяснота около имената, след като заяви, че „доколкото е чул“, в ПП са обсъждали кандидатурата на Андрей Гюров. Малко по-късно самият той побърза да подчертае, че Гюров е „доста адекватен премиер“, но уточни, че реалните разговори за общ кандидат тепърва предстоят.

По думите му процедурата щяла да бъде „максимално прозрачна“ и да включва местните структури на ДБ и различни граждански организации. Така формацията се надява да избегне вътрешни напрежения и нови публични конфликти след шумния разрив с ПП.

Мирчев коментира и бъдещото сътрудничество между двете формации в парламента, което по думите му ще изглежда необичайно - разделени организационно, но с възможност за общи действия по определени теми. Именно тук той използва определението „политическа перверзия“, което бързо се превърна в най-коментираната фраза от интервюто му.

Представителят на ДБ направи опит да пренасочи темата към ролята на формацията като „истинска опозиция“ на новото управление. Така след седмици на обяснения около раздялата с ПП, от "Демократична България" вече дават сигнал, че искат постепенно да сменят политическия припев и да върнат фокуса към битката срещу управляващите.

