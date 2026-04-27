Разпад ли чака ПП-ДБ? Нов остър сблъсък за бъдещето на коалицията

„Продължаваме промяната“ отхвърли възможността за създаване на единна партия с партньорите си от коалицията ПП-ДБ, а от „Да, България“ отговориха с идея за по-дълбоко обединение и нов политически формат. Разнопосочните сигнали от двете страни очертават сериозен разлом в съюза.

Изявленията на Николай Денков и Ивайло Мирчев показват, че коалицията навлиза в критичен момент. Напрежението идва на фона на изборни резултати, които и двете формации определят като незадоволителни.

Отказът на ПП и линията на разграничение

Николай Денков заяви пред Нова телевизия, че ПП няма как да прерасне в обща партия с партньорите си, подчертавайки съществени различия във визията за управление и политическо позициониране. „Ние сме много далеч от това да бъдем една партия. Да не се правим на еднакви, каквито не сме“, коментира той.

Според него ПП остава центристка формация и не желае да се обвързва с по-тясна дясна идентичност, каквато се търси от част от партньорите.

Сблъсък на стратегии и електорални сметки

От ПП предупреждават, че евентуално сливане би ограничило подкрепата им до по-тесен кръг избиратели. Денков посочи, че подобен модел би се свел до около 6-7% от гласовете в големите градове, което според него не е устойчиво развитие.

Като контрапункт той даде пример с Прогресивна България на Румен Радев, където по-широкото позициониране привлича по-разнообразен електорат.

Отговорът на ДБ - курс към обединение

От „Да, България“ обаче очертават противоположна визия. Съпредседателят Ивайло Мирчев заяви пред БНТ, че обединение между формациите е възможно, но само при съгласие и сериозен анализ на резултатите.

Той посочи, че една от обсъжданите стъпки е подписване на коалиционно споразумение и създаване на по-ясен политически субект с обща структура. Според него липсата на подобна рамка до момента е сред причините за слабите изборни резултати.

Признание за проблеми и търсене на нов модел

Мирчев подчерта, че формациите носят своята отговорност за представянето си и че е необходима серия от вътрешни дискусии. По думите му избирателите очакват по-ясно лидерство и по-структурирано обединение.

Той отбеляза, че предложението включва първо създаване на общ политически субект, а след това изработване на пътна карта за неговото развитие, без това задължително да означава концентрация на власт в един лидер.

Поводът - напрежение и кадрови решения

Темата за бъдещето на коалицията излезе на преден план след напрежение около отпадането на Манол Пейков от парламента. Това стана след решението на Асен Василев да влезе като депутат от Пловдив, което предизвика недоволство сред партньорите и отвори въпроса за вътрешния баланс.

Ситуацията засили съмненията за устойчивостта на съюза в сегашния му вид.

Оставащото поле за сътрудничество

Въпреки напрежението от ПП потвърдиха, че ще се търси обща кандидатура за президентските избори, съгласно вече постигнато споразумение между формациите. Това остава един от малкото запазени елементи на координация в коалицията.

Въпросът дали ПП-ДБ ще продължи като съюз или ще се насочи към преструктуриране остава отворен и ще зависи от предстоящите политически решения.

