На първо четене: Приеха тегленето на нов дълг

Комисията за бюджет и финанси прие на първо четене промените в Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г., предложени от Министерството на финансите. Законопроектът предвижда възможност за поемане на нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро. Необходимостта от тази мярка произтича от тежкото финансово състояние, наследено от предходното управление и високия процент на бюджетен дефицит за тази година, пишат от "Прогресивна България".

В същото време страната се намира във финалната фаза на изпълнение на инвестициите и проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост, чийто краен срок е 31 август 2026 г. За да бъдат реализирани проектите в срок, е необходимо предварително осигуряване на съответния разполагаем ресурс. Предстои и най-интензивният период на разплащания по европейските програми и фондове. Всичко това налага неизбежното увеличаване на тавана за теглене на държавен дълг.

На заседанието на бюджетната комисия присъстваха и представители на министерството на финансите, начело с финансовия министър и вицепремиер Гълъб Донев. Той поясни, че времето за пазарно финансиране през летните месеци е ограничено, а през август активността на международните финансови пазари традиционно е по-ниска, което налага подготовка за евентуално поемане на дълг още през месец юли. За тази цел е необходимо своевременно осигуряване на необходимата законова рамка.

Законопроектът следва да се разгледа утре (10.06) на първо четене и в пленарната зала.

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