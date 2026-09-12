Г-20 се събира в труден момент: Иран, митата и дълговете са сред големите теми
Финансовите лидери от най-големите икономики ще обсъждат търговските дисбаланси
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Финансовите лидери от най-големите икономики ще обсъждат търговските дисбаланси
Националното богатство се пази във Великобритания
Само за пет месеца САЩ натрупаха още един трилион, а следващият сблъсък с тавана на дълга наближава
Премиерът обвини предишните управления, че са докарали публичните финанси до риск от 7,5% дефицит, и обеща да не задушава икономиката с механични съкр...
Така ще се приложат промени в Удължителния закон за бюджет
Депутатите ще решават за нови заеми, възнагражденията си и финансовото споразумение на България с ЕС по InvestEU
Само извънземни могат да оправдаят замразяване на цените
Правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро
Бюджетната комисия одобри промените в закона за удължителния бюджет
Законопроектът следва да се разгледа утре (10.06) на първо четене и в пленарната зала
Правителството настоява и за заем от 3,2 млрд. евро по европейския механизъм SAFE
Брюксел отправя сериозни критики към фундаменталната структура на българската икономика
Все още не сме в процедура по свръхдефицит, това е предложение
Решението е на кабинета "Радев"
Европейската комисия препоръча днес България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит
Правителството ще изтегли голям заем
Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене
Вчера е проведен нов аукцион за 150 милиона евро
Възможността е закъсняла, но логична стъпка, смята икономистът Георги Ангелов
дългът не се използва за инвестиции, а за издръжка на администрацията, каза финансистът