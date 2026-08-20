40 трилиона долара - сметката на Вашингтон излезе извън контрол

Държавният дълг на САЩ премина за първи път историческата граница от 40 трилиона долара и скоростта, с която расте, започва да тревожи все по-силно икономисти и финансови пазари. Прагът беше преминат в сряда, само пет месеца след достигането на 39 трилиона долара и десет месеца след 38 трилиона, съобщи Асошиейтед прес.

Данните на американското финансово министерство показват общ дълг от около 40,047 трилиона долара, от които над 32,2 трилиона са дълг, държан от инвеститори. Огромната сметка расте в момент, когато Вашингтон трябва едновременно да плаща за отбрана, социални програми, войната с Иран и все по-тежките лихви по вече натрупаните задължения.

Лихвите вече поглъщат огромна част от бюджета

Последните данни показват колко бързо проблемът се превръща от абстрактно число в реален бюджетен натиск. Лихвените плащания по американския дълг вече са по-големи от разходите за „Медикеър“ и са вторият по размер разход във федералния бюджет след „Социално осигуряване“, съобщи Ройтерс. Само през юли федералният дефицит е достигнал 432 млрд. долара - един от най-големите месечни дефицити досега.

Белият дом: Режем разхищенията

Администрацията на Доналд Тръмп отхвърля тезата, че ситуацията е изпусната от контрол. „Администрацията на Тръмп се е съсредоточила върху ограничаването на разхищенията, измамите и злоупотребите при федералните разходи, като същевременно ускорява икономическия растеж, за да насочи съотношението между дълга и брутния вътрешен продукт на САЩ в правилната посока“, заяви говорителят на Белия дом Куш Десай пред Асошиейтед прес.

Дългът обаче се е увеличавал при няколко поредни администрации. Огромни суми бяха заети по време на пандемията както при първия мандат на Тръмп, така и при Джо Байдън, а нови разходи последваха и след приетия миналата година данъчен и бюджетен пакет на републиканците.

Сметката вече стига до джоба

Икономисти предупреждават, че растящият федерален дълг може да държи лихвените проценти по-високи и да оскъпява ипотеките, автомобилните и други кредити. По-големите държавни разходи за обслужване на дълга същевременно оставят по-малко пространство за други политики и инвестиции. „Федералният дълг вече повишава разходите за живот и изтласква други разходи и инвестиции, заплашвайки икономиката и дългосрочния просперитет на американците“, предупреди президентът на Центъра за двупартийна политика Маргарет Спелингс.

Следващата опасна граница вече се вижда

САЩ имат законово определен таван на федералния дълг от 41,1 трилиона долара. Центърът за двупартийна политика прогнозира, че той най-вероятно ще бъде достигнат между края на зимата и средата на лятото на 2027 г., след което Конгресът отново ще трябва да решава дали да го увеличи или временно да спре действието му. Само преди година таванът беше повишен с 5 трилиона долара - от 36,1 на 41,1 трилиона долара.

„Сегашната ни фискална траектория очевидно е неустойчива и това е най-добрият сценарий. Срив, предизвикан от изкуствения интелект, рецесия, глобална война или редица други събития могат бързо да ни изтласкат от предизвикателство към пълномащабна криза“, предупреди Спелингс