Лондон губи милиардерите си. Поредният магнат премести богатството

Поредният британски милиардер обръща гръб на страната и мести данъчната си резиденция към държава с далеч по-благоприятен режим за големите богатства. 88-годишният имотен магнат Дейвид Рубен, чието състояние се оценява на около 27,9 млрд. паунда, се е преместил в Монако. Той вече е част от растяща група свръхбогати бизнесмени, които напускат Великобритания на фона на промените в данъчното облагане. Преди него подобни решения взеха стоманеният магнат Лакшми Митал и милиардерът от хедж фонд индустрията Крис Рокос.

Рубен избра Монако

Преместването на Дейвид Рубен беше потвърдено от негов говорител. Изборът на княжеството едва ли е случаен - Монако е една от най-привлекателните европейски юрисдикции за хора с огромни състояния заради данъчния си режим.

Там не се начисляват данък върху личните доходи, данък върху капиталовите печалби или данък върху наследството. По-малкият брат на Дейвид - 85-годишният Саймън Рубен - живее в Монако от десетилетия.

Братята Рубен са сред най-богатите бизнес фамилии, свързани с Великобритания. Те натрупват огромно състояние чрез инвестиции в недвижими имоти и други бизнеси, а преместването на Дейвид се превръща в пореден символ на по-широкия спор дали Лондон започва да губи част от традиционната си привлекателност за международните богатства.

Милиардер след милиардер напуска

Случаят далеч не е изолиран. Преди Рубен Великобритания напусна и стоманеният магнат Лакшми Митал, който избра Швейцария. Крис Рокос, едно от големите имена в света на хедж фондовете, пък премести резиденцията си в Гърция.

Така само за сравнително кратък период Великобритания вижда как някои от най-заможните й жители избират Монако, Швейцария, Гърция и други държави с по-благоприятни данъчни условия.

Особено чувствителен е фактът, че става дума не просто за богати хора, а за собственици на крупни компании, инвеститори и значими данъкоплатци. Именно затова всяко подобно напускане отново разпалва спора дали по-високото облагане действително носи повече приходи, ако част от хората, от които се очаква да ги платят, просто сменят държавата си на пребиваване.

Промяната, която разтърси свръхбогатите

В центъра на напрежението е премахването на дългогодишния специален режим за т.нар. „non-dom“ жители. Той позволяваше на определени заможни хора, които живеят във Великобритания, но имат постоянна връзка с друга държава, да плащат британски данъци основно върху доходите, реализирани или внесени в страната.

За братята Рубен също се твърдеше, че са се възползвали от подобен статут. Системата обаче беше премахната през април миналата година, като правилата за облагане на международните доходи и богатство бяха сериозно променени.

Именно след тази промяна започнаха все по-често да се появяват информации за богати жители, които преразглеждат бъдещето си във Великобритания или директно избират нова данъчна резиденция.

Монако, Швейцария и Гърция печелят от британския отлив

На практика се оформя своеобразна конкуренция между държавите за най-богатите хора в света. За милиардер, който може да живее и управлява инвестициите си практически от всяка точка, разликите в данъчните режими могат да означават огромни суми.

Монако традиционно е магнит именно заради липсата на някои от основните данъци върху физическите лица. Швейцария от десетилетия привлича международни капитали и заможни семейства, а Гърция също се опитва да превърне благоприятното облагане в средство за привличане на богати чужденци.

Така Великобритания вече не се конкурира само със световни финансови центрове за инвестиции и компании. Тя трябва да се състезава и за самите хора, които притежават капиталите.

Най-големият въпрос е какво остава след тях

Отливът на милиардери поражда все по-сериозен спор във Великобритания. Поддръжниците на по-строгото данъчно облагане настояват, че най-богатите трябва да плащат справедлив дял върху състоянието и доходите си. Критиците предупреждават, че когато данъчната тежест стане прекалено висока или непредвидима, най-мобилните сред богатите просто могат да напуснат.

Случаят с Дейвид Рубен засилва точно този дебат. Сам по себе си един милиардер, преместил се в Монако, не променя британската икономика. Когато обаче до неговото име започнат да се нареждат Митал, Рокос и други представители на супербогатия елит, отделните решения вече започват да приличат на тенденция.

И именно това е неприятният въпрос пред Лондон - дали Великобритания успява да събере повече от богатите си жители, или с новата данъчна политика постепенно ги насочва към Монако, Швейцария, Гърция и други държави, които с готовност ги приемат.