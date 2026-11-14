Сензация във Великобритания! Отвориха тайния бункер на Чърчил

Истинска капсула на времето от Втората световна война се отвори във Великобритания и разпали въображението на историци и любители на мистериите.

След десетилетия в пълна тайна и забвение под земята, легендарната Стая за планиране във Фан Бей - таен команден бункер, построен по лична заповед на Уинстън Чърчил, вече приема първите си посетители, пише The Guardian.

Мястото, което години наред е било запечатано и засипано с тонове пръст, крие истории за първите компютри в историята, битки на живот и смърт в Ламанша и строго пазени държавни тайни, останали засекретени чак до 80-те години на миналия век.

Къде е скрит бункерът и как беше открит?

Тайното съоръжение се намира на около четири метра дълбочина в прочутите Бели скали на Дувър, в югоизточната част на Англия – само на 34 километра от окупирания по време на войната френски бряг.

След края на войната съоръжението е било изоставено, през 1957 г. е тайно консервирано, а през 70-те години властите решават, че военните постройки загрозяват пейзажа, и буквално заравят входа под дебел слой земя.

Бункерът изчезва от картите, докато през декември 2017 г. археологът Джон Баркър и екип от британския Национален тръст не попадат на скрития люк под тревата.

След години на разкопки и реставрация, от 13 ноември 2026 г. подземната крепост най-после е достъпна за обикновените хора - с каски на главите и спускане през тесен люк насред полето.

Ползвал ли го е лично Уинстън Чърчил?

Мнозина свързват името на Чърчил с прочутите му военни стаи под сградите на правителството в Лондон, където той е живял и работил шест години.

Бункерът във Фан Бей обаче не е бил негов личен кабинет, а високотехнологичен боен център, изграден по негова директна директива през 1940 – 1941 г.

Тогава Великобритания стои сама срещу нацистка Германия, а районът около Дувър е наричан „Ъгълът на адския огън“ заради постоянния германски обстрел. Чърчил нарежда да се създаде верига от свръхмодерни брегови батареи, които не просто да пазят острова от десант, но и да удрят вражеските кораби в Ламанша.

Самият премиер посещава редовно укрепленията около Дувър, за да инспектира отбраната, а командният пункт във Фан Бей се превръща в първото и най-важно звено от тази щитова верига.

Прадядото на компютрите

За разлика от обикновените бетонни скривалища, бункерът във Фан Бей е бил истинско чудо на техниката за времето си. Археолозите го наричат „мозъкът“ на артилерията.

Вътре се е помещавал близо двуметров електромеханичен компютър за управление на огъня. Технологията била толкова авангардна, че при затварянето на базата през 50-те години военните натрошили компютъра на парчета, преди да го изнесат, за да не попадне в чужди ръце.

Археолозите и до днес намират дребни метални отломки от него в пръстта. Самият обект остава държавна тайна чак до 1981 г.

Реставраторите умишлено не са боядисвали стените. Посетителите виждат бункера точно такъв, какъвто са го оставили войниците преди осем десетилетия - с олющена боя, оригинални надписи, графити по стените и дори залепени вестници от Втората световна война, които са служили за изолация и развлечение на дежурните артилеристи в часовете между тревогите.