Рекорд на Гинес в чест на Роки Балбоа

Фенове на емблематичната филмова поредица почетоха 50-годишнината от излизането на филма „Роки“ с нов световен рекорд на Гинес за най-голямо събиране на хора, облечени като героя Роки Балбоа. Събитието се проведе в петък на прочутите стъпала пред Музея на изкуствата във Филаделфия, пише ABC News, цитира Glasnews.bg.

За да бъде признат рекордът, задължителният дрескод за участниците включваше черна плетена шапка, сив спортен екип от долнище и суитшърт, както и черни високи кецове Converse. При минимално изискване от 250 души, поставено от Книгата на рекордите на Гинес, официалното постижение беше сертифицирано с участието на 570 души. След потвърждаването на рекорда стотиците „Роки“-та пробягаха заедно нагоре по емблематичните стъпала, за да позират за обща снимка пред музея.

Събирането е част от поредица събития, организирани от градските власти този месец в чест на измисления боксьор, сред които спринт по прочутите стъпала, официална церемония по повод постоянното поставяне на статуята на Роки и предизвикателство в месарница, където почитателите могат да пресъздадат известната сцена с тренировките върху замразено месо. В събота пък по улиците на града се провежда и маратонът „Rocky Run“, в който по данни на туристическите власти участват 45 000 бегачи от всички 50 американски щата и 75 държави.

Оригиналният филм от 1976 г. Силвестър Сталоун разказва историята на неизвестен боксьор от Южна Филаделфия, който получава шанс да се изправи срещу световния шампион в тежка категория Аполо Крийд. Заснета с бюджет под 1 милион долара с неизвестния тогава актьор в главната роля, лентата печели „Оскар“ за най-добър филм и поставя началото на най-успешния спортен филмов франчайз в историята според Гинес. Филаделфия отбелязва Деня на Роки от 2023 г., а тазгодишните чествания започнаха още на 29 септември с излизането на мемоарите на Сталоун „Стъпалата“ („The Steps“).