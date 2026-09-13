Той е огромен! Запознайте се с Хюго – най-високият кон в света
Живее като в „петзвезден хотел“
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Живее като в „петзвезден хотел“
Има над девет патрулни автомобила в Стара Загора
654 постиваха нов рекорд на "Гинес" като играха едновременно табла за един час в к. к. "Албена" и така подобриха предното най добро постижение. Нотар...
Започна записването за опита за поставяне на нов рекорд в Книгата на Гинес по табла за най-много играещи в рамките на един час, съобщиха от курорта Ал...
Опит за подобряване на световния рекорд на "Гинес" за най-много участници в игра на табла за 1 час ще се състои на 16 юли в спортната зала на к.к. А...
Опит за подобряване на световен рекорд на Гинес за „Най-голяма ДНК верига, съставена от хора" ще бъде направен на 23 април на Южния плаж във Варна. Ор...