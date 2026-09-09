Трагедия край Смилян: Братя на 17 и 18 години загинаха, били "златни момчета"

Село Смилян е потънало в скръб след тежката катастрофа, която отне живота на двама братя – на 17 и 18 години. Инцидентът е станал малко след 22:00 часа снощи на пътя Смолян–Смилян, преди кръстовището за Полковник Серафимово.

При сблъсъка са ранени още трима души. За катастрофата е задържан 18-годишният шофьор на автомобила, който според първоначалните данни е загубил контрол заради несъобразена скорост. Той е получил шофьорската си книжка едва на 3 август.

По информация на разследващите колата е навлязла в насрещното платно и се е ударила челно в джип. Въпреки усилията на медиците двамата братя са починали.

Смилян скърби за двете момчета

Новината потресе местните жители. Хората в Смилян описват братята като добри, работливи и усмихнати младежи.

„Вчера мина едното, вика „Здравей!“. Много ме обичаха и двете. Викам си: „Господ не взима възрастни като мене, а прибира такива млади“, разказва Асен, жител на селото.

Трагедията е особено тежка и за семейството на другия автомобил. Шофьорът на джипа и майка му са от същото село и познавали загиналите.

Майка и син са в болница

В МБАЛ-Смолян са настанени майка и син, пътували в джипа, както и 17-годишно момче, което е било в автомобила на загиналите.

„Момчето е с мозъчно сътресение, в задоволително общо състояние. Не се очакват усложнения при възстановяването му. Жената е с по-тежка гръдна травма – със счупена гръдна кост и счупена лява ключица. Засега и тя е в стабилно състояние“, съобщи началникът на Хирургичното отделение в МБАЛ-Смолян д-р Атанас Белчилов.

Шофьорът на джипа Иво разказва, че ударът е бил напълно неочакван.

„Не можахме изобщо да разберем какво стана. Ударът беше внезапен. Колата буквално връхлетя върху нас. Изглеждаше поднесла, сякаш шареше по улицата. Ние се движехме в нашето платно с около 40–50 км/ч, не повече. Нямах никакво време за реакция“, разказва той.

Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни

Тестовете за алкохол и наркотици на двамата водачи са отрицателни.

18-годишният шофьор е задържан за 24 часа. Разследването продължава, като се проверява не само поведението на водача, но и състоянието на пътя.

„На този етап водачът, който по първоначални данни е причинил катастрофата, е задържан от органите на МВР за срок от 24 часа. При всички случаи детайлно се изследва и пътният участък – настилката, дали има повреди по пътя и дали той е бил поддържан в нормално състояние“, заяви окръжният прокурор на Смолян Недко Симов.

Майката на шофьора на джипа отправи емоционален призив към младите водачи.

„Много съжалявам за тези млади деца, за тези изгубени млади животи! Всички деца трябва да внимават много. Бяха прекрасни, кротки младежи, никога не са се състезавали по пътищата. Хубави, златни деца“, каза тя.

При катастрофа, при която е причинена смърт на повече от едно лице, законът предвижда от 10 до 20 години лишаване от свобода.