Потресено семейство си остави храната на масата в наша кръчма

Дебатите около цените и качеството на храната в българските ресторанти винаги са актуални за гражданите, а в социалните мрежи ежедневно се публикуват какви ли не мнения и касави бележки. Повод за сериозен разговор този път стана видео на семейство Милчеви, които правят ревюта на заведения из страната.

Във фокуса на тяхното последно видео попада емблематичен ресторант в курортния град Хисаря. Клипът предизвика реакции у редовен читател на Plovdiv24.bg. Той сподели своето мнение, породено както от кадрите от Хисаря, така и от личния му пресен опит в Пловдив.

Сметката в Хисаря: Скъпо, но качествено

Въпросното семейство посетило ресторант "Национал" в Хисаря заедно с двете си деца е платнило сметка от 69,40 евро. Част от цените, които фигурират в тяхната сметка:

Печен боб с манатарки: 10,00 евро

Ребра: 12,50 евро

Пилешки филенца: 8,00 евро

Питка: 3,00 евро

Кюфтета на бай Иван: 10,00 евро

Пълнено пиле: 13,00 евро

Сок: 2,60 евро

Айрян: 4,90 евро

Въпреки сумата, самите блогъри отбелязват една важна подробност храната е приготвена вкусно и с професионален замисъл.

Контрастът в Стария град на Пловдив: Почти същата цена, но горчив вкус

Тази ситуация обаче провокира наш читател да разкаже за собственото си разочарование, преживяно само преди дни в популярно заведение в Стария град на Пловдив – ресторант "Рахат тепе".

Компания от четирима възрастни посещава мястото вечерта, като поръчва две салати, пържени картофи със сирене, тиквички по гръцки, пилешки сармички, ребра и четири бири. Крайната сметка се оказала едва с 2 евро по-ниска от тази в Хисаря, но качеството било на диаметрално противоположния полюс.

След като изгледах видеото на семейството, се почувствах ограбен в собствения си град,

споделя читателят ни.

Ресторантът в Хисаря е страхотен и ми е любим – храната там е прясно приготвена и със замисъл. В Пловдив на тепето обаче ми сервираха бланширани пържени картофи, прегорели тиквички и едва режещо се месо, което изглеждаше сякаш току-що е било размразено.

По думите му храната останала почти цялата на масата, асертирането от страна на персонала дали искат да си я вземат за вкъщи останало отхвърлено.

Моделът "Tourist Trap" и погледът към туриста

Изводът на нашия читател е свързан с усещането за подмяна на туристическото гостоприемство с бърза печалба.

Огледах се наоколо и видях само чуждестранни и български туристи, които също се оказват измамени с това качество на храната. Чувствам се по същия начин. Бих посъветвал управителите на ресторанта в Стария град да се стегнат. Очевидно разчитат на концепцията, че клиентът ще седне веднъж под влиянието на локацията и повече няма да повтори. Много жалко за Пловдив

завършва коментара си той.