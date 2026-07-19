Всичко по темата Бойкот на цените

Наш топ водещ се изгаври с кръчмарите и всички мошеници
Многозначителните думи на Димитър Павлов
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Многозначителните думи на Димитър Павлов
Обратен ефект имаше поредният бойкот
Скандал! Пpoизвoдитeлитe чaĸaт 30 дни, зa дa им ce paзплaти тъpгoвcĸaтa вepигa
Масова съвместна проверка на Агенцията по храните, НАП и Комисията за защита на потребителите
Чака се ново законодателство срещу скъпотията
Нов бойкот на магазините. Мая Манолова в действие