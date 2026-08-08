Радев свика Съвета по сигурността, следва ключово изявление

Премиерът Румен Радев свика днес Съвета по сигурността към Министерския съвет, а след заседанието ще направи специално изявление пред медиите. От правителството не съобщават какви въпроси са включени в дневния ред, което засилва вниманието към срещата.

Премиерът трябва да говори в 12:10 часа и тогава се очаква да стане ясно какво е наложило събирането на Съвета. Заседанието идва на фона на повишено внимание към въпросите на националната сигурност и напрежението около присъствието на американски самолети в авиобаза „Безмер“.

Дневният ред остава тайна

Министерският съвет съобщи единствено, че Румен Радев свиква Съвета по сигурността, без да разкрива темите, които ще бъдат обсъждани.

Не е посочено и дали ще бъдат вземани конкретни решения. Повече информация се очаква непосредствено след края на заседанието, когато министър-председателят ще застане пред медиите.

„Безмер“ остава сред горещите теми

Заседанието идва само дни след искането на „Възраждане“ именно Съветът по сигурността да бъде свикан заради реакцията на Иран срещу разполагането на американски самолети-цистерни в авиобаза „Безмер“. Партията настоя тогава управляващите да дадат повече информация дали решението създава рискове за България.

По-рано беше съобщено, че САЩ планира разполагане на до осем самолета-цистерни в „Безмер“ за подкрепа на американски операции в Близкия изток. Към момента Министерският съвет не е заявил, че именно този въпрос е част от днешното заседание, затова връзка между двете теми не може да се приема като потвърдена.

Всички погледи сега са насочени към изявлението на Румен Радев в 12:10 часа, когато се очаква правителството да разкрие какво е обсъдил Съветът по сигурността и дали предстоят конкретни решения.