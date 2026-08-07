Люта битка за прасковите. Големият победител е Турция

Някога прасковата беше просто плодът на лятото. Сладка, сочна и нетърпеливо очаквана само няколко седмици в годината. Днес тя се е превърнала в суровина за индустрия, в която се въртят десетки милиарди долари, в обект на ожесточена конкуренция между няколко държави и в поредното доказателство, че големите битки на XXI век вече не се водят само за петрол, газ и редки метали. Те се водят и за вода, плодородна земя и способността една държава да изхрани Европа.

Зад прасковите вече стоят милиарди долари инвестиции, модерни напоителни системи, хладилна логистика, консервни предприятия и огромни търговски вериги. Докато Китай държи почти две трети от световното производство, Турция тихо се превръща в новата сила, която променя геополитическата карта на този пазар.

Китай - империята на прасковите

При прасковите лидерът е един. Китай произвежда около 17,5 милиона тона праскови и нектарини годишно. Това представлява приблизително 65 процента от цялото световно производство, което се оценява на около 27 милиона тона.

Нито една друга държава дори не се доближава до тези мащаби. Причината не е само в огромната площ. Прасковата има особено място в китайската култура още от древността, където е символ на дълголетието и благоденствието. В продължение на десетилетия държавата инвестира в нови сортове, селекция, модерни овощни градини и напояване. Днес цели провинции живеят почти изцяло от този плод.

И въпреки това Китай почти не се вижда по европейските щандове.

Защо китайските праскови не стигат до Европа

На пръв поглед това изглежда нелогично. Ако една държава произвежда две трети от всички праскови в света, защо европейските супермаркети са пълни с испански, италиански, гръцки и турски плодове?

Отговорът се крие в часовника. Прасковата е сред най-нетрайните плодове. След откъсването започва бавно да губи аромат, сочност и качество. Дори съвременните технологии за охлаждане не могат напълно да спрат този процес.

Транспортът от Китай до Европа отнема седмици. Това означава огромни разходи за охлаждане, по-висок риск от загуби и плодове, които трудно могат да се конкурират със свежата продукция, пристигнала с камион от Средиземноморието само за няколко дни.

Затова Китай почти изцяло задоволява собственото си население и пазарите в Азия, докато Европа разчита на своите съседи.

Испания пази европейската корона

Безспорният лидер на Стария континент остава Испания. Страната произвежда около 1,4 милиона тона праскови и нектарини годишно и е най-големият износител на пресни праскови в света.

Испания не разполага само с овощни градини. Тя контролира цяла индустрия – сортове, разсадници, опаковъчни бази, хладилни центрове, транспортни компании и логистични вериги, които всекидневно снабдяват супермаркетите в Германия, Франция, Нидерландия и Скандинавия.

Това е една от причините испанската праскова да се превърне в европейски стандарт.

Големият победител се казва Турция

Докато Европа се бори със сушата и скъпата работна ръка, Турция расте с впечатляващо темпо. Страната вече произвежда над един милион тона праскови и нектарини годишно и е сред най-големите производители на планетата.

Предимствата ѝ са очевидни. По-ниски производствени разходи. По-евтина работна сила. Бърз достъп до европейските пазари. И все по-модерни овощни стопанства.

През последните години турските производители инвестират агресивно в нови сортове, капково напояване и хладилна логистика. Така страната постепенно се превръща в един от най-сериозните конкуренти на традиционните европейски производители.

Битката вече не е за земята, а за водата.

Истинската война около прасковите всъщност не се води в овощните градини, а под земята. Прасковата е култура, която се нуждае от сигурно напояване. Без вода качеството рязко пада, плодовете остават дребни, а реколтата може да бъде компрометирана само за няколко горещи седмици.

Затова милиарди евро вече се влагат в резервоари, капково напояване, интелигентни системи за управление на влагата, нови сондажи и сортове, които издържат на все по-екстремните температури.

Испания, Италия и Гърция вече усещат натиска на климатичните промени. Все по-честите горещи вълни увеличават разходите за производство и принуждават фермерите да инвестират непрекъснато в нови технологии.

Следващият лидер няма да бъде държавата с най-много овощни градини. Ще бъде тази, която има най-сигурен достъп до вода.

Защо цените объркват всички

На пръв поглед изглежда, че прасковите поскъпват. Потребителите плащат повече почти навсякъде в Европа.

Но реалността е по-сложна. След слабата реколта през 2025 година европейското производство през 2026 г. се възстановява с около 8 процента. Това доведе до спад на изкупните цени в някои държави.

В Италия например производителите получават около 0,85–0,86 евро за килограм, което е по-ниско от предходната година.

Парадоксът е очевиден. Фермерите печелят по-малко. Потребителите плащат повече.

Разликата се поглъща от все по-скъпите опаковки, транспорт, електроенергия, охлаждане и логистика.

Индустрия за десетки милиарди

Прасковата отдавна не е просто плод. Около нея работят разсадници, селекционни центрове, производители на напоителни системи, предприятия за консервиране, фабрики за сокове, производители на сладка, компании за замразени плодове, транспортни фирми и огромни търговски вериги.

Според различните международни оценки целият сектор вече генерира между 16 и над 50 милиарда долара годишно, в зависимост от това дали се отчита само търговията с пресни плодове или цялата верига – от овощната градина до крайния потребител. Това превръща прасковата в една от най-ценните овощни култури в света.

Къде е България

България има традиции. Има отличен климат. Има райони като Сливенско, които десетилетия наред са символ на качествените праскови. Но днес страната ни вече не определя правилата.

Българското производство е многократно по-малко от това на Испания, Турция, Италия или Гърция. Нашите производители все по-често се сблъскват със същите проблеми като колегите си в Европа – недостиг на работна ръка, скъпо напояване, климатични аномалии и силна конкуренция от големите играчи.

Именно затова бъдещето на българските праскови вероятно няма да бъде в количеството. То ще бъде в качеството, местните сортове и продукцията с висока добавена стойност.

Новата геополитика на един плод

Преди двадесет години битката беше кой ще произведе най-много праскови.

Днес битката е съвсем различна - кой ще вода, модерни напоителни системи и логистика, която може да достави пресен плод до европейския магазин само за два дни.

Затова прасковата вече не е просто символ на лятото. Тя се превръща в още едно доказателство, че светът навлиза в нова епоха - епохата на войните за храната и ресурсите. И както при кафето, какаото, зехтина или шамфъстъка, победител няма да бъде този, който има най-много овощни градини.

Победител ще бъде този, който успее да запази най-ценния ресурс на XXI век – водата.