Неочаквани отстъпки по морето. Големи промоции

Хотелиерите пуснаха есенни промоции през август

Ден година храни. Десетилетия наред това бе мотото на българския туризъм - особено през август, когато цените на най-голещи заради т.нар. висок сезон. Август обикновено е месецът, в който хотелите по Българското Черноморие надуват цените до годишния им максимум, а туристите знаеха, че евтината почивка започва на 1 септември. Е, това лято настъпи невиждан обрат. За първи път масови намаления, характерни за септември, се появяват още в първите дни на август. По курортите вече тече истински "Черен петък".

Новата картина по морето ни

Това лято всичко е различно. Вместо табели „Няма свободни места“, туристите все по-често виждат надписи „Last Minute“, „Фамилна кампания“, „До 40% отстъпка“ и „Специална августовска оферта“. Това, което допреди година беше запазено за септември, днес вече е реалност в разгара на сезона.

Август вече не е най-скъпият месец

Десетилетия наред схемата беше почти непроменена. След празниците около 24 май започваше ниският сезон с най-достъпните цени. Последните седмици на юни постепенно преминаваха към среден сезон, когато нощувките поскъпваха с около една четвърт. След това идваха юли и август – двата месеца, в които цените достигаха своя връх. Намаленията започваха едва след 1 септември или в последната седмица на август, когато офертите падаха с поне 20%. През това лято туристическият пазар у нас коренно се промени. Заради по-слабото търсене хотелите изтеглиха есенните кампании почти месец по-рано и започнаха да намаляват цените още в първите дни на август.

Отстъпки до 40% още сега

Най-впечатляващото е, че става дума не за символични промоции, а за реални намаления. В Златни пясъци четиризвездни хотели на първа линия рекламират августовски кампании с до 40% по-ниски цени. При база all inclusive нощувките започват от около 38-39 евро на човек. В Слънчев бряг също текат сериозни промоции. Четиризвездни хотели предлагат all inclusive пакети за около 33 евро на човек, а петзвездни комплекси в Свети Влас включват СПА пакет срещу приблизително 64 евро. В Обзор петзвезден хотел предлага до 35% намаление и дори безплатен ъпгрейд от две стандартни стаи към самостоятелна вила.

В Св. св. Константин и Елена вече се срещат кампании с 20-25% отстъпка, валидни чак до средата на септември. В Поморие цените падат с до една четвърт за периода след 16 август. В Китен също има all inclusive пакети с около 25% намаление, а в Созопол туристическите платформи вече отбелязват десетки хотели с етикет "Last Minute". Подобни кампании се виждат масово и в специализираните сайтове за морски почивки, където намаленията достигат до 40%.

Морски апартамент на цената на хотелска стая

Промяната не засяга само хотелите. Апартаменти на първа линия в Слънчев бряг, подходящи за семейство с дете, вече могат да се резервират за около 65 евро на вечер. Само преди няколко седмици същите предложения струваха над 100 евро на вечер.

И при квартирите тенденцията е същата. Там, където до скоро се искаха около 70 евро, вече се договарят 60, а понякога и 50 евро за нощувка.

Практически целият пазар се движи като голяма разпродажба.

Защо хотелите свалят цените

Причината не е, че почивката по морето е поевтиняла. Напротив. Разходите на хотелите продължават да растат. Хранителните продукти, консумативите, електроенергията и останалите режийни разходи натискат бизнеса много по-силно, отколкото преди година. Според изпълнителния директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели Георги Дучев много хотели работят по логиката на "Черния петък" – по-добре стая с по-ниска печалба, отколкото празна стая. Най-голямото предизвикателство вече не е липсата на персонал, а инфлацията, следвана от отслабналото търсене. Анкета сред над 800 хотелски мениджъри показва, че повече от 70% от тях оценяват първата половина на годината като по-слаба от миналата. Натискът от растящите разходи съвпада със свиващия се туристически поток, което принуждава бизнеса да търси клиенти чрез все по-агресивни промоции.