Риалити звезда, крипто милионер и спортна легенда: Ето ги новите племена в "Игри на волята"
Напрежение до последната секунда и зрелищни обрати във водачеството дадоха старт на осмия сезон на екстремното риалити
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Напрежение до последната секунда и зрелищни обрати във водачеството дадоха старт на осмия сезон на екстремното риалити
Осмият сезон на най-екстремното риалити ще разтърси ефира с напрегната и изключително зрелищна битка за територия тази вечер
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