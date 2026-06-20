В Несебър по-евтино от стола на парламента

"Активният сезон по българското Черноморие традиционно започва в края на юни или началото на юли и е значително по-кратък в сравнение с този в Гърция". Това акцентира председателят на Сдружението на заведенията в България Емил Коларов в интервю по Радио ФОКУС.

"Всеизвестен факт е, че сезонът по нашето Черноморие е много кратък. За съжаление, за разлика от съседна Гърция, която има 5-6 месеца сезон, при нас той е два месеца. Почти всяка година активният сезон започва след края на юни, началото на юли, а понякога и в средата на юли", посочи той. По думите му в момента туристическият сектор е в преходен период, в който част от обектите все още се подготвят за активния сезон.

"Хотели са пълни, но негативните внушения не спират", каза той. Коларов коментира, че негативните реакции през последните седмици са провокирани от рязкото намаляване на полетите с германски туристи, но според информацията от негови колеги реалната картина по морето е различна. "По данни на колеги, които работят в Созопол, а преди малко се чух и с хора от Дюни, почти всичко е пълно в момента. Даже е по-пълно, отколкото е било миналата година", каза Коларов.

Председателят на СЗБ подчерта, че по Черноморието има заведения от различен клас и с различни цени. "Както има висок клас заведения, така има и заведения с много достъпни цени. Получихме меню на заведение в Несебър с цени, каквито не могат да се видят и в стола на Народното събрание. Има различен клас заведения, различно местоположение и различен тип клиенти - има скъпи, има и не толкова скъпи места", обясни той.

Според него поскъпването на услуги е свързано с нарастващите разходи на бизнеса, но увеличенията в сектора не са толкова големи, колкото често се твърди. "При нас увеличения са в рамките на 30-40%. Кажете ми нещо от стоките или услугите, което не е поскъпнало сериозно през последните години", посочи Коларов. Като един от най-сериозните проблеми в бранша той посочи липсата на кадри и затрудненията при наемането на работници от трети държави. "Имаме случаи, в които се чака по 7, 8 или 9 месеца за един служител. Когато му издадат виза, той вече се е отказал или е започнал работа другаде. Ние сме направили разходите, а хората ги няма", каза Коларов. По думите му това се отразява пряко върху обслужването и в крайна сметка води до недоволство сред клиенти. "Заведението може да е прекрасно, храната да е чудесна, но ако няма кой да я донесе и сервира, крайното впечатление почти винаги е негативно", допълни той. Според председателя на СЗБ в България всяка година се води негативна кампания срещу туристическия сектор, докато в Гърция отношението е съвсем различно. "Някой чувал ли е грък да говори лошо за туризма си? Независимо дали става дума за неговия бизнес, или за този на съседа му", попита той. "Има прекрасни места в България с много хубави хотели, ресторанти и достъпни цени. Има и по-скъпи места, но за тях си има клиенти. Нека хората търсят това, което отговаря на бюджета им и да не отписват българското Черноморие предварително", завърши той, пише "Флагман".





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