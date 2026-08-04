Кметът Пенчо Милков посрещна в Русе вицепремиера Александър Пулев

Възможностите за насърчаване на инвестициите, развитието на местната икономика и надграждането на икономическия потенциал на Русе и региона бяха обсъдени на работна среща между кмета на община Русе Пенчо Милков, вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и заместник-министър Михаела Карадимова.

Пенчо Милков представи икономическия профил на Русе, като подчерта, че той е сред водещите индустриални центрове в България. Кметът акцентира и върху стратегическото му географско положение като единствения български град, който съчетава речен, автомобилен, железопътен и въздушен транспортен потенциал.

„Русе има всички предпоставки да бъде един от водещите икономически центрове в България. Разполагаме със силна индустриална база, университет, който подготвя висококвалифицирани кадри, стратегическо местоположение и естествена връзка с европейските пазари. Нашата задача е да превърнем тези предимства в още по-сериозен инструмент за привличане на нови инвестиции“, заяви кметът.

Сред основните теми в срещата беше необходимостта от законодателни промени, които да дадат възможност на утвърдените промишлени зони да получат статут, сходен с този на индустриалните паркове. Милков отбеляза, че в Русе има индустриални територии с десетилетна история, развита инфраструктура и десетки предприятия, които поради действащите изисквания на Закона за индустриалните паркове не могат да се възползват от инструментите за държавно и европейско финансиране. Кметът постави въпроса за създаването на облекчен режим за т.нар. традиционни промишлени зони, както и за разработването на механизми за държавна подкрепа при изграждането и модернизирането на вътрешната и довеждащата инфраструктура в тях.

Специално внимание беше отделено и на конкурентните предизвикателства пред Русе като граничен град. По думите на Милков общината се конкурира ежедневно не само с останалите български индустриални центрове, но и с икономическия потенциал на Гюргево и Букурещ. Той настоя за по-гъвкави административни механизми при наемането на работници от Румъния, както и за по-активно позициониране на Русе от страна на Българската агенция за инвестиции като естествена входна точка към румънския и централноевропейския пазар.

Акцент в срещата беше и значението на река Дунав като основен логистичен коридор между България и Централна Европа. Пенчо Милков подчерта необходимостта от целенасочени инвестиции в пристанищната инфраструктура и мерки за повишаване на предвидимостта на корабоплаването, което е от съществено значение за развитието на индустрията и международната търговия.

Вицепремиерът Пулев заяви, че Министерството на икономиката разглежда Русе като един от ключовите индустриални и логистични центрове в страната. „Русе разполага с реални конкурентни предимства – силна индустрия, квалифицирани кадри и стратегическо местоположение.Това са фактори, които могат да бъдат капитализирани още по-успешно чрез активното партньорство между държавата, местната власт и бизнеса“.

Заместник-министър председателят запозна ръководството на Община Русе с подготвян проектозакон за публично-частните партньорства. Той отбеляза, че новата нормативна уредба има за цел да насърчи сътрудничеството между държавата, общините и частния сектор при реализирането на стратегически инфраструктурни и инвестиционни проекти, като същевременно създаде по-ясни правила и по-добри условия за привличане на инвестиции. Александър Пулев представи и развитието на проекта за изграждане на интермодален терминал в Русе, който определи като ключов за укрепването на транспортната и логистичната свързаност на региона. По думите му реализирането на проекта ще създаде условия за по-ефективно използване на речния транспорт, ще подобри връзката между автомобилния, железопътния и водния транспорт и ще засили конкурентоспособността на Русе като логистичен център. Той заяви, че министерството ще продължи да работи за подобряване на инвестиционната среда, съкращаване на административните процедури и насърчаване на инвестициите в регионите с висок потенциал, сред които Русе заема важно място.

В края на срещата участниците се обединиха около разбирането, че развитието на Северна България изисква последователна държавна политика, насочена към модернизация на инфраструктурата, стимулиране на индустрията и ефективно използване на трансграничното положение на Русе като естествена врата към европейските пазари. Кметът Пенчо Милков и вицепремиерът Александър Пулев изразиха готовност да продължат съвместната работа по темите, които имат ключово значение за икономическото развитие на общината и региона.

В работната дискусия участваха заместник-кметовете Златомира Стефанова, Димитър Недев и Борислав Рачев, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, както и директора на дирекция „Контрол по срочността на документооборота, канцелария и комуникации“ Георги Стоилов.

След приключването на срещата кметът Пенчо Милков заедно с акад. Христо Белоев придружи вицепремиера Пулев при посещението му в „Индустриален парк ЛВЗ“. По време на визитата се състоя работна среща с ръководството на дружеството, на която бяха обсъдени развитието на парка, инвестиционните намерения и основните предизвикателства пред неговото функциониране. Александър Пулев отново подчерта значението на добрата координация между бизнеса, държавата и местната власт и предложи при необходимост бъдещите инвестиционни намерения на „Индустриален парк ЛВЗ“ да бъдат обсъждани съвместно и с Община Русе, така че да бъдат разглеждани в широк контекст и да се намират най-подходящите решения за тяхното реализиране. След разговора гостите разгледаха част от производствената и логистичната база на индустриалния парк и се запознаха на място с част от дейността му.