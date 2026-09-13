Пеканов поряза мераците за по-нисък ДДС: Няма място за секторни подаръци
Вицепремиерът отказа специална ставка за ресторантьорите и предупреди, че при голям дефицит държавата не може да си позволи ново намаляване на приходи...
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Вицепремиерът отказа специална ставка за ресторантьорите и предупреди, че при голям дефицит държавата не може да си позволи ново намаляване на приходи...
По думите му парламентът работи на пълни обороти, министрите се отчитат, а предстои и орязване на скандални възнаграждения в държавни бордове
Обсъдиха подготовката на града за песенния конкурс „Евровизия“
Вицепремиерът отхвърли опитите тежкото престъпление да бъде обяснявано единствено със семейството, училището и държавата
Обсъдено бе индустриалното развитие на града
За 2027 г. се подготвя бюджет за растеж, а 60 млн. евро вече са осигурени за големи инвестиционни проекти
Подготовката започва с решение на Министерския съвет, а бюджетът за организацията може да достигне 30 млн. лева
Иво Христов защити мек свръхдефицит като реалистичен ход в турбулентен период и постави акцент върху социалната стабилност
Вицепремиерът предупреди да не се политизира успехът и посочи, че домакинството може да донесе повече печалби, отколкото разходи
Той обяви война на "дълбоката държава", защити Радев за еврото и предупреди за тежка криза
През 2021 участва активно в провеждането на кампанията, довела до преизбирането на Румен Радев за президент
Ш опроверга важна информация
Съмнения около биографията му разклащат доверието в ресора за честните избори
Президентът с твърда позиция за вицепремиера по честните избори
Димчев атакува Андрей Янкулов и вижда „рестарт на ДС“
Разкритикува "некомпетентността" на икономическите чиновници
Обяви какъв е смисълът на участието на БСП във властта
Нов външен министър
Нови и нови ядрени сили водят само до нова несигурност, каза вицепремиерът
Моята лична оценка е, че това е грешно решение, каза Атанас Пеканов