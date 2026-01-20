Ким Чен-ун уволни вицепремиер, бил коза, а не вол

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун уволни своя вицепремиер Ян Сун-хо по време на посещение в индустриален комплекс, като разкритикува "некомпетентността" на икономическите чиновници, предаде Франс прес, като цитира държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от БТА.

"Ким Чен-ун уволни незабавно заместник-премиера Ян Сун-хо, като го счете за "неспособен да поема тежки отговорности", посочи КЦТА.

"Просто казано, това беше като да запрягаш коза в каруца, случайна грешка в процеса на назначаване на кадри. В края на краищата, каруците се теглят от волове, а не от кози", заяви севернокорейският лидер.

Ким откри проект за модернизация на индустриален комплекс в покрайнините на столицата Пхенян.

"Поради безотговорни, груби и некомпетентни икономически служители, първият етап от модернизацията" на обекта "срещна трудности", раздразни се лидерът.

Той отправи критики срещу правителствените служители, които "отдавна са свикнали с пораженчеството, безотговорността и пасивността". "Настоящите сили в икономическата ориентация едва ли са в състояние да ръководят работата по преструктурирането на индустрията на страната като цяло и нейното технологично модернизиране", добави Ким.

През декември той обеща на среща на високо равнище да изкорени "злото" в правителствения апарат и разкритикува мързеливите служители, припомня АФП. Официалните медии не дадоха повече подробности, въпреки че съобщиха за многобройни случаи на "отклонения" от дисциплината, които биха могли да се отнасят до корупция.

Освен това Пхенян все още се готви да проведе първия конгрес на управляващата партия от пет години насам. Експертите очакват той да се състои в следващите седмици. Тази важна церемония обикновено е повод за обявяване на основните насоки на страната и предизвикателствата, които предстои да бъдат преодолени.

