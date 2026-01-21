Ким Чен-ун уволни вицепремиер, бил коза, а не вол
Разкритикува "некомпетентността" на икономическите чиновници
Разкритикува "некомпетентността" на икономическите чиновници
Лидерът на Северна Корея проследи комбинирани тактически учения на силите за специални операции
Северна Корея строи подводница с ядрено задвижване
цензурира любим спорт на всички мъже
Очерта линиите за "незабавни военни действия“
Озъби се на южнокорейския президент Юн Сук-йол
Ким произнесе реч по повод годишнината от основаването на Северна Корея