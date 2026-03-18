Ирански командир взриви света с тези думи към Израел

Високопоставен ирански полицейски командир наскоро е казал на агент от прочутата израелска разузнавателна служба Мосад: „Кълна се в Корана, че не съм ви враг“ и е молил еврейската държава „моля ви, елате да ни помогнете“ да свали Ислямската република, според съдържанието на изтекъл телефонен разговор.

Разговорът, за който съобщи The Wall Street Journal в сряда, е един от няколко, осъществени от израелското разузнаване, при които са отправяни заплахи към ирански служители по сигурността и техните семейства по име, ако не застанат настрана в случай на народно въстание за сваляне на режима на аятоласите.

„Знаем всичко за вас. Вие сте в нашия черен списък и разполагаме с цялата информация за вас“, казал агентът на Мосад на полицейския командир на фарси. „Обаждам се, за да ви предупредя предварително, че трябва да застанете на страната на народа си. И ако не го направите, съдбата ви ще бъде като тази на вашия лидер (аятолах Али Хаменей). Чувате ли ме?“.

„Братко, кълна се в Корана, не съм ви враг“, отвърнал командирът. „Аз вече съм мъртъв човек. Просто, моля ви, елате да ни помогнете“.

САЩ и Израел се стремят да създадат условия иранският народ да свали теократичния режим, като систематично нанасят удари по военната му инфраструктура и съответно ликвидират висши политически лидери, от 28 февруари насам.

Според изданието Израел твърди, че е използвал 10 000 боеприпаса по различни цели, включително над 2200, свързани с прословутия Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC), паравоенните сили „Басидж“ и други вътрешни сили за сигурност. Смята се, че хиляди иранци са убити или ранени, макар точен брой да не е оповестен.

Изданието се позовава на израелски списъци с цели и доклади за нанесени щети, за да представи най-пълната картина досега за напредъка на операциите „Епична ярост“ и „Ревящ лъв“ – американските и израелските кодови имена за войната срещу Иран.

Според информацията САЩ са се фокусирали основно върху военната и индустриалната база на Иран, докато Израел е насочил ударите си към представители на режима – от самия Хаменей до местни полицейски управления.

До края на първата седмица от войната, на 6 март, израелските удари са убили стотици ирански военни и служители по сигурността, които са се били събрали в спортни комплекси – включително вече разрушената зала „Азади“ в Техеран с капацитет 12 000 души – предназначени да служат като резервни бази при унищожаване на основните им щабове.

Мащабът на тези атаки е накарал някои сили за сигурност да започнат да спят в колите си или в джамии, съобщава изданието.

През последните дни Израел е променил въздушната си стратегия към прецизни атаки с дронове, насочени към контролно-пропускателни пунктове на „Басидж“ и други позиции в Техеран и други градове в Иран – водени от сигнали от цивилни граждани.

На 13 май профилът на Мосад в X на фарси публикува кратко съобщение към иранците: „Избягвайте събиранията на Басидж. Всички те, както по улиците, така и в домовете им, са потенциални цели“.

Три дни по-късно профилът заяви: „Вашата последна битка ще започне скоро. Ние сме с вас – в небето, на земята и в сърцата си“.

