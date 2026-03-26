Израел и Иран разменят нови удари, има жертви и щети

Израел и Иран продължават да си разменят удари, като напрежението между двете страни остава високо. Израелската армия съобщи, че е завършила мащабна вълна от атаки срещу важна инфраструктура в различни райони на Иран. Паралелно с това има данни за паднали отломки в централната част на Израел. Съобщава се и за жертви при удари на иранска територия.

По данни на израелските военни ударите са били насочени към стратегически обекти, като операцията е част от по-широка кампания срещу иранската инфраструктура. От армията не уточняват конкретните цели, но подчертават, че действията са били с широк обхват.

В същото време в Израел са получени сигнали за паднали фрагменти и отломки в градовете Петах Тиква и Кфар Касем. Говорител на израелските сили заяви, че спасителни екипи са изпратени към място в централната част на страната, където е постъпила информация за удар.

От иранска страна държавните медии съобщиха, че при атака в южния град Шираз в сряда са загинали хора, сред които и двама тийнейджъри. Според Техеран отговорност за удара носят САЩ и Израел. Информацията не може да бъде независимо потвърдена.

