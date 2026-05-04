Тръмп обяви най-новата операция на САЩ срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските сили започват акция за извеждане на блокирани кораби в Ормузкия проток, след като редица държави са поискали помощ. По думите му действията ще стартират още тази сутрин по близкоизточното време и имат хуманитарен характер.

В същото време Иран предупреди, че всяка подобна намеса ще се счита за нарушение на действащото примирие. Така напрежението в един от най-ключовите морски маршрути в света рязко се повишава.

В публикация в Трут соушъл Тръмп заяви, че страните, чиито кораби са блокирани, не са част от конфликта и са „невинни свидетели“. Той подчерта, че операцията цели да гарантира безопасното им извеждане от протока, за да могат да продължат дейността си без риск. Според него САЩ действат по молба на международни партньори, които търсят изход от ситуацията.

Американският президент допълни, че операцията, наречена „проект Свобода“, няма ясно определен срок и ще продължи, докато зоната не стане безопасна за корабоплаване. Той посочи, че на част от корабите вече има недостиг на храна и основни ресурси, което прави операцията спешна. В същото време Тръмп отбеляза, че се водят „много положителни разговори“ с Иран, които могат да доведат до по-широко решение.

Вашингтон обаче отправи и предупреждение. Тръмп заяви, че ако операцията бъде възпрепятствана, САЩ ще реагират решително. Това изказване засилва опасенията, че хуманитарната мисия може да прерасне в по-широк военен сблъсък в региона.

Реакцията от Техеран не закъсня. Ебрахим Азизи, председател на парламентарната комисия по национална сигурност, предупреди, че всяка „американска намеса“ в Ормузкия проток ще се счита за нарушение на примирието. Изявлението беше разпространено чрез социалната мрежа Екс и идва на фона на крехкото равновесие в региона.

Иранската позиция показва, че ситуацията остава изключително деликатна. Протокът Ормуз е жизненоважен коридор за световните петролни доставки и всяко напрежение там има глобални последици. Така обявената от САЩ операция поставя началото на нов етап в кризата, при който всяко действие може да доведе до бърза ескалация.

