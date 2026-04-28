Изненада! Тръмп с нови разкрития по преговорите с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е уведомил Вашингтон, че се намира в „състояние на колапс“, като настоява за спешно отваряне на Ормузкия проток. В публикация в социалната мрежа Трут соушъл той посочи, че Техеран се опитва да стабилизира вътрешната си ситуация, докато търси решение на кризата. Според него иранската страна настоява САЩ да съдействат за възстановяване на корабоплаването в ключовия енергиен коридор.

Изказването идва на фона на продължаващо напрежение и несигурност около бъдещето на региона.

Вчера Тръмп даде сигнал, че не е склонен да приеме последното предложение на Иран за уреждане на конфликта. Планът на Техеран предвижда отваряне на Ормузкия проток, но оставя въпросите около ядрената програма за по-късен етап от преговорите. Това условие остава основна пречка пред евентуално споразумение.

В същото време източници, запознати с дипломатическите усилия, твърдят, че двете страни не са толкова далеч от компромис, колкото изглежда публично. Макар втори кръг от преговори да не се е състоял, интензивни контакти продължават зад кулисите. Обсъжда се поетапен подход, при който първата стъпка е връщане към ситуацията отпреди конфликта и пълно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток без ограничения.

Ядрената програма на Иран остава най-спорният въпрос. САЩ и Израел настояват Техеран да се откаже от обогатяването на уран и да предаде запасите си от материал с висока степен на обогатяване - искане, което Иран категорично отхвърля.

Според източниците посредници оказват натиск и върху двете страни за постигане на договореност, като следващите дни се очертават като решаващи. В същото време остава реалната опасност САЩ да прекратят дипломатическите усилия и да се върнат към военен сценарий, ако не бъде постигнат напредък.

