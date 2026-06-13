Империята на наследниците. Децата на Тръмп

Иванка се оттегли от голямата политика, Тифани се появява на важни срещи, звездата на Барън тепърва изгрява

Зад гърба на Доналд Тръмп винаги стои най-верният и сплотен кръг от неговите 5 деца. Противно на законите на корпоративните династии наследниците на магната, родени от 3 различни майки, демонстрират желязна лоялност помежду си. Днес те вече са самостоятелни хора в бизнеса и в политиката, а сред тях изпъква и един прочут зет, превърнал се опора на фамилията.

Доналд Тръмп-младши, който е на 48 г., е най-шумното острие на фамилията. Макар юридически да е вицепрезидент в семейната строителна компания The Trump Organization, истинската му страст е политиката. Той е основен двигател на движението “Мага”, има директна връзка с консервативните избиратели и агресивно атакува политическите опоненти на баща си в медиите.

Остро критичен към либералните политики и активен в социалните мрежи, Доналд Тръмп-младши е сред най-влиятелните гласове на консервативното движение в САЩ. Той е неизменен участник в предизборните кампании на Доналд Тръмп, където с енергичните си речи мобилизира републиканските избиратели и защитава програмата „Америка на първо място“.

Иванка Тръмп, която е 44-годишна, е любимата принцеса на баща си. Хубавицата е сочена за дясната ръка на президента и красивото лице на бранда “Тръмп”. Преди години тя заемаше и поста на официален съветник в Белия дом. След края на първия президентски мандат на баща си обаче Иванка взе решение да се оттегли. Днес тя живее в Маями, посветила се е на семейството и филантропията и категорично отказва да се връща на политическата арена.

42-годишният Ерик Тръмп е пазителят на парите на фамилията. Докато брат му и сестра му се вълнуват повече от дипломацията, Ерик се появява на терен, за да пази бизнес интересите. Той ежедневно контролира банковите сметки, хотелите и голф клубовете на Тръмп. Ерик е една от най-активните фигури в семейната бизнес империя. Завършил финансии и мениджмънт в университета „Джорджтаун“, той от години заема ръководни позиции в The Trump Organization. За разлика от по-експанзивния си брат Доналд-младши, Ерик предпочита по-сдържан публичен образ и рядко влиза в остри политически сблъсъци. Въпреки това той остава един от най-лоялните защитници на баща си и неизменно участва в предизборните му кампании, където се изявява като говорител пред консервативната публика. Благотворителната му дейност чрез фондацията Eric Trump Foundation също привлича обществено внимание. Днес Ерик Тръмп е сред хората, които съчетават ролята на наследник на фамилния бизнес с тази на доверен политически съюзник на американския президент.

Тифани Тръмп, която е на 32 г. и е родена от брака с Марла Мейпълс, е завършила право в престижния университет Джорджтаун. През 2022 г. тя се омъжи за милиардерския наследник Майкъл Булос, което я постави в епицентъра на висшето общество, въпреки че е отгледана далеч в провинцията. Днес тя се появява основно на големите фамилни триумфи и публичните срещи на Тръмп.

Най-малкият син на Доналд Тръмп - 20-годишният Барън Тръмп, е студент в Нюйоркския университет. Барън е висок, откроява се с впечатляващите 201 сантиметра и е израснал под зоркия надзор на майка си Мелания, но далеч от прожекторите. Днес обаче Барън проявява огромен интерес към политическия пиар зад кулисите, като баща му често признава, че се допитва до него за това как да печели младото поколение в интернет пространството.

Човекът, който се появява на всяка ключова снимка, на всяка важна държавна среща и притежава най-хладнокръвния ум в обкръжението на Тръмп, е неговият зет - 45-годишният Джаред Къшнър, който е съпруг на Иванка. Той е острието на Тръмп в дипломатическите месии по целия свят.

Семейство Тръмп доказа, че може да управлява не просто като политическа партия, а като корпорация, в която кръвната връзка е най-сигурната валута.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com