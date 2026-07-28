България и Мароко дават нов импулс на двустранните отношения

България и Мароко ще работят за възстановяване на активния политически диалог и превръщането на добрите двустранни отношения в конкретни икономически и секторни проекти. Това стана ясно от телефонен разговор между министъра на външните работи Велислава Петрова и мароканския й колега Насер Бурита в навечерието на Деня на трона - националния празник на Кралство Мароко.

Двамата дадоха висока оценка на традиционно приятелските връзки между София и Рабат и се обединиха около необходимостта от повече визити на високо и най-високо равнище. Сред обсъдените теми бяха още сигурността, търговията, инвестициите, енергетиката, обстановката в Близкия изток и спорът за Западна Сахара.

Мароко е надежден партньор за България

„България отдава особено значение на отношенията си с Кралство Мароко, което разглеждаме като важен, стабилен и надежден партньор в Северна Африка и в южното съседство на Европейския съюз“, подчерта министър Петрова.

Тя и Бурита потвърдиха приятелския характер на отношенията между двете държави и изразиха обща решимост сътрудничеството да бъде задълбочено. Акцент беше поставен върху необходимостта политическият диалог да стане по-редовен, а контактите между институциите да получат нова динамика.

Двамата министри определиха обмена на визити като важен инструмент за придвижването на конкретни инициативи. Те заявиха готовност да поддържат пряк контакт и да работят за срещи на високо и най-високо равнище.

Следваща стъпка след декларацията от Рабат

Разговорът стъпи върху постигнатото със Съвместната декларация, подписана в Рабат през януари 2024 г. Петрова и Бурита обсъдиха как договорените политически намерения да бъдат надградени с практически резултати.

Сред целите е засилване на координацията между България и Мароко в международните организации. София и Рабат виждат възможност да съгласуват позициите си по въпроси от общ интерес и да използват традиционно добрите отношения като основа за по-активно дипломатическо партньорство.

Двамата министри се обединиха около разбирането, че положителната политическа динамика трябва да бъде последвана от конкретни инициативи, които да носят взаимна полза за двете държави.

Голям неизползван икономически потенциал

България и Мароко виждат значителни възможности за развитие на търговията и инвестициите. Като перспективни области бяха посочени селското стопанство, фармацевтичната индустрия, туризмът, инфраструктурата, възобновяемата енергия и информационните технологии.

Двете страни могат да задълбочат сътрудничеството и в образованието, културата и сигурността. Мароко има важно стратегическо положение между Европа и Африка, а България може да бъде партньор и вход към европейския пазар за мароканския бизнес.

Сред бъдещите задачи е създаването на повече преки контакти между компании, институции, университети и професионални организации. Така дипломатическият диалог може да бъде превърнат в нови сделки, инвестиции и съвместни проекти.

Близкият изток влезе в разговора

Петрова и Бурита обсъдиха и динамично развиващата се обстановка в Близкия изток. Двете държави споделят интерес от ограничаване на напрежението и от намирането на дипломатически решения на регионалните конфликти.

Мароко има активна роля в арабския свят и поддържа контакти с ключови държави в региона. България от своя страна следи кризите в Близкия изток и през призмата на сигурността на Европейския съюз, миграционния натиск и енергийните доставки.

Разговорът показа желанието на София и Рабат да обменят оценки и да поддържат координация по международни въпроси, които имат пряко отражение върху Европа и Северна Африка.

София очерта позицията си за Западна Сахара

По въпроса за Западна Сахара, поставен от мароканската страна, Велислава Петрова приветства приемането на Резолюция 2797 от 2025 г. на Съвета за сигурност на ООН.

Тя потвърди, че България разглежда предложения от Мароко през 2007 г. План за автономия като сериозна, надеждна и реалистична основа за постигането на справедливо, трайно и взаимноприемливо политическо решение в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност.

В контекста на резолюцията България признава, че реална автономия под марокански суверенитет би могла да представлява едно от най-реалистичните решения на продължаващия спор.

Петрова и Бурита потвърдиха подкрепата си за генералния секретар на ООН и неговия личен пратеник за Западна Сахара. Те изразиха подкрепа и за усилията политическият процес да бъде придвижен към окончателно решение, приемливо за страните.

Двамата външни министри се договориха да запазят прекия диалог и да работят за активизиране на политическите контакти. Целта е приятелските отношения между България и Мароко да получат ново практическо съдържание чрез повече визити, икономически инициативи и съвместни действия на международната сцена.