Дронове пак стигнаха до Москва, смърт по украинските градове

Войната отново връхлетя жилищни райони от двете страни на фронта и взе най-малко осем жертви. Дрон порази висока жилищна сграда в град Чехов край Москва, а властите проверяват дали при удара има загинали. В същото време руски атаки срещу населени места в Източна Украйна убиха седем души и раниха повече от 20. Украински дрон отне живота на още един човек в руската Белгородска област.

Черен дим се издигна над блок край Москва

Жилищна сграда в Чехов, Московска област, е била ударена при атака с дрон, съобщи губернаторът Андрей Воробьов. Публикувана от него снимка показва висока сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните етажи.

Местните власти установяват дали при удара има жертви. Засега не са съобщени окончателни данни за пострадали и за мащаба на разрушенията.

Руската противовъздушна отбрана е свалила няколко десетки дрона и над други части на Московска област. Безпилотни машини са били прехванати в районите на Подолск, Домодедово и Коломна.

Седем убити при руски удари в Украйна

Руски атаки по населени места край фронтовата линия в Източна Украйна са отнели живота на седем души, а повече от 20 са ранени.

В Донецка област трима души са загинали при удари в два района близо до Костянтиновка. Русия обяви по-рано през месеца, че войските й са превзели града, но украинските власти отричат той да е попаднал под руски контрол.

Още един човек е бил убит близо до Краматорск - силно укрепения град, определян като ключова крепост на украинската отбрана. По данни на прокуратурата общо 18 души са ранени в Донецка област.

Над 50 атаки връхлетяха пет района

Трима души са загинали и шестима са ранени в съседната Днепропетровска област. Ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа съобщи за повече от 50 руски нападения с дронове и артилерия срещу пет района.

Двама от загиналите са били близо до Никопол, на северния бряг на река Днепър. Градът редовно попада под руски обстрел.

Третата жертва е регистрирана близо до Синелникове, разположен на изток. Данните показват, че атаките са били разпръснати върху голяма територия и са продължили през целия ден.

Украински дрон уби човек в Белгород

Смъртоносен удар е нанесен и от руската страна на границата. Украински дрон е поразил търговска сграда в Белгородска област.

При нападението е загинал един човек, а други двама са ранени. Така потвърдените жертви от поредната размяна на удари достигат най-малко осем, докато властите край Москва продължават да проверяват последствията от атаката срещу жилищния блок.