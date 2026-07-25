Един президент каза на Путин: Това трябва да спре!

За "замразяване" на войната в Украйна призова президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев. Той преговаря с колегата си Владимир Путин в Омск. Видеозаписът от изявлението на Токаев бе публикуван от кореспондента на ВГТРК Павел Зарубин.

По думите на Токаев, той "получава много сигнали" от САЩ и Европа относно "конфликтната ситуация" между Русия и Украйна. Той отбеляза, че е "информирал" Путин за това.

"Не става дума за някаква гражданска война. Винаги сме се отнасяли с уважение към украинския народ, към неговата култура, към езика му и смятаме, че същността на този конфликт не е напълно ясна за мнозина, включително и за нас. Да приемем, че ако е имало конфликт, включително и замразен конфликт между Азербайджан и Армения, там същността на този конфликт, произходът му бяха напълно ясни за нас. Те се кореняха дълбоко в историята. Но тук това е много трудно за разбиране", каза Токаев.

Президентът на Казахстан отбеляза, че Путин е проявил "максимална дипломатическа гъвкавост" по време на преговорите със САЩ в Аляска.

"Това е просто моето скромно мнение, тъй като се обръщат към мен. Може би този конфликт вече трябва да бъде замразен и да се върнем към "Истанбулската формула 2.0", тъй като там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, под гаранциите на великите държави, включително Русия, и да продължим да вървим към дългоочаквания мир", предложи Токаев.

"Жалко е, че загиват млади хора. Това е генофондът на братските народи - Русия и Украйна. Всичко това трябва да бъде спряно, защото случващото се е в полза и на радост на противниците на Русия и украинската държава", заключи Токаев.

В отговор Путин заяви, че по време на разговора ще информира подробно Токаев за ситуацията на "украинския фронт".

В началото на юли Ройтерс, позовавайки се на източници, близки до Кремъл, съобщи, че Путин отхвърля предложенията за мирни преговори с Украйна и най-вероятно ще пристъпи към ескалация на конфликта. Един от източниците съобщи, че руският президент "е заел безкомпромисна позиция" по въпроса за завладяването на останалата част от Донецката област и че наскоро е критикувал група съветници, които предлагаха да се търси компромис на базата на прекратяване на огъня по линията на фронта.

А преди няколко дни агенция Блумбърг съобщи, че Путин е заел твърда позиция и не смята да връща на Украйна каквито и да било окупирани територии, както се е съгласил да стори това, ако Киев изтегли войските си от Донецка област. Причината за това според агенцията е "разпадането на договореностите от Анкоридж" между Путин и американския президент Доналд Тръмп.