Азербайджан с нова роля в Евразия. Историческа среща

Официалното посещение на азербайджанския президент Илхам Алиев в Германия се превърна в знаково събитие не само заради двустранните отношения, но и защото показа пълна промяна на Берлин към Кавказ. Това пише в анализ вестник "Каспий".

Днес Германия все повече вярва, че дългосрочната устойчивост на европейската икономика не може да бъде гарантирана без сътрудничество с държави, които могат да повлияят на ситуацията в съседните региони.

А Азербайджан все повече се възприема не само като доставчик на енергийни ресурси и важен регионален партньор, но и като средно голяма сила, способна да влияе върху развитието на процеси, далеч отвъд собствените си граници, като нов център на властта в Евразия.

Причината е геополитическата карта на Евразия, която се промени почти до неузнаваемост, особено на фона на войната в Украйна, кризата в Близкия изток, изострянето на глобалното съперничество между големите сили и преструктурирането на транспортните маршрути.

Като икономическия стълб на Европа, Германия демонстрира готовността си да изгражда дългосрочни отношения с държавите, чието влияние ще се увеличи през следващите години. Затова Азербайджан се превръща за германците в страна, без която става трудно да се обсъждат въпроси на енергийната сигурност, транспортната свързаност и стабилността на кавказкия регион.

За Азербайджан пък това посещение също е от стратегическо значение. Баку последователно развива отношения с Турция, централноазиатските държави, Китай, арабския свят и Русия, като същевременно задълбочава сътрудничеството си с Европейския съюз. Това дава значителна свобода за маневри пред лицето на нарастващата международна конкуренция.

Укрепването на партньорството с Германия се превръща във важен елемент от цялостната стратегия на Азербайджан за укрепване на позициите си както в източна, така и в западна посока.

Основният резултат от посещението на Алиев обаче не бяха икономически показатели, а именно създаването на нова политическа основа за сътрудничество.

Подписаната Съвместна декларация за стратегическия дневен ред на двустранното партньорство ще определя правилата за взаимодействие между двете страни за години напред, в които се минава от индивидуални проекти към системно партньорство, включващо редовни консултации, съгласуване на дългосрочни приоритети и съвместно изпълнение на големи инициативи.

"Искахме стратегическият диалог вече да започне и го постигнахме ", каза президентът Илхам Алиев и добави, че създаването на Азербайджанско-германския бизнес съвет е не по-малко значимо.

Германия вече се интересува не само от доставките на азербайджански газ, но и от развитието на транспортната инфраструктура, дигиталната икономика, индустриалното сътрудничество, възобновяемата енергия, въвеждането на германски технологии и разширяването на участието на нейните компании в модернизацията на азербайджанската икономика.

Транспортът и логистиката са от особено значение. С развитието на глобалната логистика значението на Средния коридор продължава да расте, а Азербайджан се превръща в една от ключовите държави, свързващи Европа с Централна Азия и по-нататък с Азия.

За Германия, чиято икономика до голяма степен зависи от стабилността на международната търговия, участието в развитието на тези маршрути се превръща в въпрос на дългосрочна икономическа стратегия.