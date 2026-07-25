Грузия потъна в мрак. Масова паника в Тбилиси

Грузия преживя тази сутрин най-голямото прекъсване на електрозахранването в историята си, което потопи в тъмнина столицата и повечето градове като Озургети, Поти и Рустави.

Тбилиси осъмна без електричество, а ситуацията бързо ескалира в каскадна криза.

След прекъсване на електрозахранването, водните помпи спряха да работят и чешмите останаха сухи.

По улиците е настанал пълен хаос, защото светофарите са престанали да функционират.

Метрото също е спряло, както и електрическия градски транспорт.

В страната са спрели влаковете.

Магазините и търговските обекти са затворили врати, потънали в тъмнина.

Часове наред компаниите за разпределение на електроенергия останаха безмълвни за причините за инцидента, което предизвиква истинска паника и негодувание сред хората.

4 часа по-късно, електрозахранването беше напълно възстановено.

Причината е инцидент на 500-киловолтовата електропреносна линия Имерети, обяви Леван Мебония, директор на най-голямата водноелектрическа централа в Кавказ - ВЕЦ Ингури, в интервю за ТВ Пирвели.

Това е второто голямо прекъсване на тока в Грузия през изминалата седмица. На 24 юли страната преживя подобно мащабно прекъсване на тока, което отне почти денонощие, за да се премахнат напълно последствията.