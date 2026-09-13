Грузия потъна в мрак. Масова паника в Тбилиси
Без ток и вода, без влакове и метро. Столицата като след война
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Без ток и вода, без влакове и метро. Столицата като след война
Две поуки от политическото сгромолясване на Саакашвили
Стефан Стоянов и Браян Дейли гостуват в Музея за модерно изкуство на Тбилиси
Първият вицепрезидент на Европейската атлетика (ЕАА) Добромир Карамаринов се срещна днес в Тбилиси с Ахмад Ал Камали, член на Съвета на Международната...
Талантливата българска атлетка Лиляна Георгиева, призьорка от кампанията „Спортните чудеса" 2015 на „Стандарт" изпусна за малко бронзовия медал от пър...
Президентът на ПЕС Сергей Станишев ще посети Тбилиси в понеделник, за да се срещне с грузинския премиер Гиорги Квирикашвили и представители на управля...
Зоопаркът в грузинската столица Тбилиси отново отвори врати. През юни заради сериозните наводнения в страната десетки животни от зоологическата градин...
България си осигури два минимум сребърни медала в предпоследния ден от продължаващия в Тбилиси(Грузия) Европейски младежки олимпийски фестивал, съобща...
Бял тигър, избягал от зоопарка при голямото наводнение в Тбилиси преди няколко дни, нападна и уби човек в центъра на града, съобщи вестник "Дейли мейл...
Лъв, избягал от зоопарка в Тбилиси след наводнението в неделя, е убил човек днес. Това съобщава Франс прес. "Един лъв от зоопарка в Тбилиси уби човек...
Всички лъвове и тигри от зоопарка в Тбилиси, които бяха на свобода след наводнението в събота, са намерени мъртви. Само един ягуар все още е в неизвес...
Щети за десетки милиони долари след наводнението в столицата на Грузия, при което загинаха 12 души. Властите отново предупредиха жителите на Тбилиси д...
Водна стихия пусна на свобода лъвове и вълци бродеха из улиците Най-малко 12 души загинаха, а 24 бяха обявени за изчезнали след тежки наводнения в г...
Голяма част от животните са се удавили в придошлите води Общо 20 вълци, 8 мечки, шест тигри и същия брой лъвове, са само част от животните, които са...
Най-малко петима души са загинали и десетки са ранени след проливен дъжд, предизвикал наводнение в грузинската столица Тбилиси, пише CNN. Зоологическ...
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