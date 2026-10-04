Световен гигант преобрази два наши града, събуди 7 села. Хиляди работни места

Гигантът, който не произвежда автомобили, но движи автомобилния свят

Sensata Technologies е една от онези глобални компании, които не се виждат на пътя, но без тях автомобилите просто не биха съществували. Американският технологичен гигант, лидер в производството на сензори и електронни системи, стъпи в България през 2001 г. и за 25 години промени икономическата съдба на два града - Ботевград и Пловдив. Днес страната ни е най-голямата европейска локация на Sensata, с над 4000 служители в два завода, бизнес център и развойна лаборатория.

Ботевград - първият технологичен мост към света

Първият завод на Sensata в България е в Ботевград - град, който преди две десетилетия беше известен основно с традиционната си индустрия. Днес той е високотехнологичен център, в който се произвеждат температурни сензори за Volkswagen, Daimler, Volvo, Fiat и General Motors.

С времето заводът се превърна в магнит за инженери, техници и специалисти от цялата страна. Средната работна заплата в индустриалния сектор на Ботевград се повиши значително - в някои направления надхвърля 2000–2400 евро, а в инженерните отдели достига и повече. Това промени стандарта на живот: градът започна да привлича нови жители, да развива услуги, търговия, образование и инфраструктура.

Ботевград вече не е малък индустриален град - той е част от глобалната карта на автомобилната електроника.

Заводът събуди 7 села

Поне седем села в Ботевградско се събудиха икономически покрай Sensata — Елешница, Трудовец, Врачеш, Литаково, Скравена, Новачене и Гурково. Те усещат ефекта чрез ръст на населението, нови ремонти, повишени доходи и засилен интерес към имоти. Заводът се превърна в двигател на целия регион, променяйки не само Ботевград, но и селата около него.

Пловдив - вторият завод, който изстреля региона в небето

Вторият завод на Sensata е разположен в "Тракия икономическа зона", край пловдивското село Царацово. Инвестицията е 40 млн. долара, а застроената площ - внушителните 68 000 кв. м.

Това е вторият по мащаб завод на Sensata в света, по-голям има само в Мексико. Компанията обяви, че в рамките на две години ще открие 1500 нови квалифицирани работни места, което вече се случва.

Пловдив, който и без това е индустриален хъб, получи нов тласък. Средната заплата в индустриалните зони около града се повиши, а търсенето на инженери и специалисти доведе до ръст на доходите в целия регион. Жизненият стандарт се промени осезаемо: нови жилищни квартали, модерни услуги, по-висока покупателна способност и силен интерес от други инвеститори.

Какво произвеждат заводите в България

Двата завода на Sensata произвеждат високотехнологични продукти, които се използват в:

автомобилната индустрия

самолетостроенето

строителната техника

енергетиката

В Пловдив се произвеждат електрозащитни и сензорни устройства, а в Ботевград - температурни сензори за най-големите автомобилни концерни.

90% от произведените в Европа автомобили използват части, произведени в България - факт, който превръща страната ни в стратегически център за Sensata.

Как Sensata промени живота в двата града

Ботевград се превърна в технологичен град. Появиха се нови жилищни комплекси, модерни услуги, частни образователни инициативи, а местната икономика се диверсифицира. Младите хора вече не напускат града - напротив, връщат се заради високите заплати и стабилната работа.

Пловдив получи нов индустриален импулс. "Тракия икономическа зона" се разрасна, привличайки нови компании. Заплатите в сектора на електрониката и автомобилните компоненти се повишиха, а регионът се утвърди като най-динамичния индустриален център на Балканите.

Какви нови инвестиции се предвиждат

Sensata вече обяви дългосрочен ангажимент към България. Компанията разширява развойната си дейност, увеличава автоматизацията и роботизацията в заводите и планира нови линии за производство на високотехнологични компоненти.

Събитията по повод 25-годишнината на Sensata в България потвърдиха: страната ни остава ключова точка в глобалната стратегия на компанията.

Гигантът, който промени съдбата на два града

Sensata не е автомобилен производител. Тя е технологичният гигант, който стои зад автомобилите.

И точно този гигант преобрази Ботевград и Пловдив - с инвестиции за милиони, хиляди работни места, нов стандарт на живот и индустриална карта, която вече изглежда съвсем различно.