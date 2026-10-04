Обрат с кадастъра. Реформата започна

В продължение на години кадастърът беше една от най-бавните, най-неравномерни и най-уязвими системи в държавата. Различни стандарти по области, забавени процедури, липса на контрол и случаи на неправомерно нанесени обекти превърнаха картата на България в пъзел с липсващи или грешни парчета. Днес тази картина започва да се променя. Регионалното министерство задейства първите ключови стъпки от реформата, заложена в управленската програма на правителството - и те не са на хартия, а в реално изпълнение.

Прочистване на системата: Варна като сигнал

Първият удар върху порочните практики дойде от Варна. Проверка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър установи системно неправомерно нанасяне на обекти. Случаят не беше замазан - последва освобождаване на началника на службата и разпореждане за цялостен анализ на нормативната рамка. Това беше ясен знак, че реформата няма да бъде само дигитална, а и кадрова. Преди да се надгради системата, тя трябва да бъде прочистена.

Нови правила за вписване на обекти

Министерството вече работи по промени в наредбите, които определят как се вписват сгради и обекти в кадастъра. Целта е да се прекратят практиките, при които незаконни постройки или неправилно нанесени имоти се появяват в картата на държавата. Анализът е в ход, а очакваните промени ще въведат по-строги критерии, по-ясни процедури и по-голяма отговорност на експертите.

Укрепване на службите по кадастър

Паралелно с нормативните промени върви и подсилване на областните служби. В управленската програма е заложено изравняване на качеството на услугите в цялата страна — повече специалисти, модерна техника и единни стандарти. Това вече започва да се изпълнява. Кадастърът трябва да стане не просто по-бърз, а предвидим и еднакво надежден във всяка област.

Голямата дигитална трансформация

Най-мащабната част от реформата е дигиталната. Тя е разписана до 2029–2030 г., но подготовката и част от дейностите вече текат. Предвижда се изграждането на единна информационна система за устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството. Това ще бъде надграждане на КАИС, но в много по-широк мащаб - публичен портал, който ще обединява всички общи и подробни устройствени планове.

В програмата е заложена дигитализация на 133 устройствени плана, създаване на национална пространствена база данни, въвеждане на BIM/СИМ ниво 2 в инвестиционното проектиране и разработване на 3D кадастър и цифрови двойници на територии и инфраструктура. Това е скок към модел, който вече се използва в най-развитите държави — дигитална карта, която не просто показва граници, а позволява планиране, анализ и управление в реално време.

Къде е реформата днес

Промените в кадастъра не са в етап „подготовка“. Те вече се случват. Кадровите мерки са факт. Анализът на нормативната рамка е в ход. Подсилването на службите започна. Дигиталната трансформация е в начален, но активен етап. А големият проект за единна система за устройство на територията е част от изпълняваната управленска програма.

Новата карта на България

Кадастърът се превръща от бавна административна услуга в стратегическа инфраструктура. Реформата в кадастъра е първият опит от години да се изгради система, която да бъде едновременно точна, прозрачна и модерна. Ако темпото се запази, България ще има не просто обновен кадастър, а цифров двойник на държавата - инструмент, който ще промени начина, по който се планира, строи и управлява територията.