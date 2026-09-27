Революция с адресите: Всеки апартамент с ЕГН и бърза връзка с кадастъра

Революционна промяна в адресите у нас е на път да превърне традиционния четирицифрен пощенски код в история. Всеки апартамент, къща, офис или ателие в България ще разполага със собствен уникален код - ЕГН на имота. Проектът на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) предвижда мащабна дигитализация, която ще трансформира куриерския сектор и ще улесни милиони граждани.

Какво представлява новият код?

Новата система надгражда досегашния модел. Първите четири цифри ще продължат да обозначават познатото населено място или район. Към тях обаче ще се добавят още четири знака - буквено-цифрена комбинация, генерирана по специална математическа формула. Така кодът става общо 8-цифрен и индивидуализира конкретния имот с точност до вход, етаж и предназначение.

Символите в новата добавка са съобразени с принципа при автомобилните регистрационни номера. Използват се само букви от българската азбука, които са визуално идентични с латинските, което гарантира лесно разчитане както от хора, така и от автоматизирани системи за сортиране. Например емблематичният адрес на НДК в София, където се намира bTV, от познатия 1463 ще премине към комбинацията 1463 4МСА.

Точност до метър и автоматична връзка с кадастъра

Капацитетът на новата система е впечатляващ – тя позволява генерирането на над 11,5 милиарда уникални кода. В регистъра, управляван от КРС, към всеки адрес ще бъдат добавени и точните му GPS координати. По този начин куриерите и пощенските оператори няма да губят време в търсене на объркани адреси, а навигационните системи ще ги отвеждат точно до входната врата на получателя.

Системата е проектирана да бъде напълно интегрирана с кадастралните регистри. Всеки нов обект или променен адрес автоматично ще получава своя уникален цифров код без излишна бюрокрация. С тази реформа България се нарежда сред първите държави в Европейския съюз, които въвеждат подобна детайлна индивидуализация на адресите.

Кога влиза в сила промяната

Проектът на Наредба за електронния регистър и новата система на кодовете са подложени на обществено обсъждане до 16 октомври 2026 г. На база постъпилите становища и мнения от гражданите и бизнеса КРС ще направи финална оценка. Очаква се документът да бъде приет от Министерския съвет и новата система да влезе в сила в началото на следващата година.

Бърза проверка онлайн и без смяна на документи

Новият пощенски код не представлява събиране или обработка на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, поради което няма да се налага гражданите да сменят личните си карти или други официални документи. Основната му роля е да подпомага логистичните процеси.

Системата за проверка вече е пусната и достъпна на официалния сайт на КРС. Всеки потребител може да въведе настоящия си адрес, кадастралния си номер или географски координати, за да види какъв ще бъде новият "дигитален номер" на дома или офиса му.