Златно село до София. Богатите наддават за къщи

Златно село до София привлича богаташите като магнит. Горна Малина е населено място с чар и характер, които има собствен ритъм и лице. Разположено на 34 км източно от София, там, където Софийското поле се свива и реката Макоцевска разделя последните възвишения на Стара планина и Средна гора, селото живее на кръстопът между планини, вятърни коридори и зелени хълмове.

Надморската височина е около 620 метра - достатъчно високо, за да се диша чисто, и достатъчно близо до столицата, за да бъде част от нейния ежедневен ритъм.

Тук природата е щедра: широки поля, ниски планински склонове, реки, които се спускат от Стара планина, и онзи тип зеленина, която не е декоративна, а истинска, селска, дълбока.

Чудесата на Горна Малина - култура, история и живи традиции

Горна Малина е административен център на общината – сърцето, около което се подреждат още 13 села.

Но истинските чудеса са в детайлите.

На няколко километра от селото е къщата‑музей "Елин Пелин" в Байлово - място, което пази атмосферата на българската литературна класика.

Общината развива активен културен календар - изложби, походи "По стъпките на Елин Пелин", фестивали, спортни събития. Това е рядко за селска община: културата не е остатък, а двигател.

Туризмът - от литературни маршрути до природни пътеки

Туризмът в Горна Малина расте. Причината е проста: близо е до София, но е достатъчно далеч, за да бъде различен свят.

Планинските маршрути към Стара планина, селските пътеки, реките, зелените поля и културните обекти създават нов тип „уикенд туризъм“, който привлича семейства, млади хора и нови заселници.

Общината активно развива туристически събития – походи, фестивали, спортни надпревари.

Преселението на софиянци: новият живот извън града

През последните години Горна Малина се превърна в едно от селата, които най-силно усещат миграцията от София.

Причините са няколко: чист въздух, бърз достъп до столицата, нови пътища, спокойствие, възможност за строеж на къща на разумна цена.

Селото вече има над 1500 жители с настоящ адрес – ръст, който се дължи именно на новите заселници. За младите семейства има разкошна детска градина и училище, което бележи отлични резултати.

Имотният пазар: бум, строителство и нови комплекси

Горна Малина е едно от селата с най-голям имотен бум в източния пояс на София.

Пазарът е голям, разнообразен и динамичен - с десетки активни оферти.

Средните цени на къщите варират между 120 000 и 300 000 евро. Има ново строителство, модерни къщи, реновирани имоти и къщи с големи дворове.

Парцелите в регулация се предлагат между 35 000 и 90 000 евро, в зависимост от големината и близостта до центъра.

Големите терени извън регулация са значително по-евтини.

Къщи в затворени комплекси

В района около Горна Малина има нови проекти за затворени комплекси – къщи между 250 000 и 350 000 евро, с модерна архитектура, озеленяване и инфраструктура. Това е новият тип заселници: семейства от София, които търсят тишина, но не искат да губят удобствата.

Строителство

Строи се постоянно - нови къщи, реновации, малки комплекси. Това е едно от селата с най-видима строителна активност в Софийска област.

Икономика и бизнес

Общината има амбиция да развива икономика, базирана на високите технологии. Има малки фирми, земеделски стопанства, услуги, строителни компании и нови частни инициативи.

Средната заплата е близка до средната за Софийска област, но по-ниска от столичната.

Горна Малина – селото, което расте към бъдещето

Това не е просто село.

Това е място, което се променя – бавно, но сигурно.

Природа, култура, нови заселници, строителство, училища, детска градина, туризъм, имотен бум.

Горна Малина е от онези локации, които не просто се развиват – те се превръщат в нов тип пространство:

между града и селото, между традицията и модерността, между тишината и бъдещето.