Богаташи дават големи пари за тези жилища

Купувачите на луксозни имоти често разполагат с бюджет над 1 млн. евро за реализация на сделка. Те имат ясна представа какво търсят и не правят компромиси, обясниха брокери на имоти. Луксозното жилище трябва да е уникално с нещо, например с архитектура, гледка, дизайн или ексклузивна локация.

За качеството на имота е важен не само кварталът, но и инфраструктурата, общите части, поддръжката на сградата, както и близостта до училища, детски градини и основни пътища. Все по-важни за купувачите на имоти от луксозния сегмент от пазара стават и техническите спецификации - висок клас на енергийна ефективност, зарядни станции за електромобили, модерни системи за сигурност и контролиран достъп.

Купувачите на имоти са добре информирани и технически грамотни, което означава, че техните изисквания към жилището, независимо дали става дума за стандартен или луксозен имот, значително са нараснали. Цената на имота, която клиентът е готов да плати, се влияе от множество фактори, а не само от качеството на строителството и локацията. Важни са и фактори като от възможността за кредитиране и възвращаемостта при отдаване под наем, периода за изплащане при ново строителство.

Продажбата на апартамент в София на стойност между 200 хил. и 300 хил. евро отнема средно около три месеца. Важно е продавачите да определят реалистична, а не завишена цена, за да привлекат купувачи в разумен срок, казват брокери. Не отлагайте покупката на имот, ако вече сте решили, че искате да инвестирате, съветват брокери. Добрите имоти се продават бързо, а пазарът остава активен и перспективен.

При избор на имот от страна на купувачите първата стъпка е ясно да бъде определен бюджетът - минимален и максимален, като се предвидят всички разходи по сделката, включително евентуална вноска по кредит, която да не натоварва бюджета на домакинството. След като наличният бюджет бъде определен, купувачът може да започне да разглежда имоти със съответната цена. В противен случай би могло да бъде изгубено много време за разглеждане на имоти, за които купувачът няма финансова възможност.