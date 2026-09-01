Ето къде са най-скъпите жилища в Европа. А най-евтините са до България

Придобиването на собствен дом се превръща в един от най-сериозните социално-икономически проблеми в цяла Европа. Освен изключително високите цени в големите европейски столици, пазарът е притиснат и от значителен дефицит на свободно предлагане. Според доклада „Картографиране на световните цени 2026 г.“ на Изследователския институт на Deutsche Bank, цитиран от Euronews, цените на имотите варират драстично на континента. Изследването сравнява цената на квадратен метър за закупуване на апартамент в градския център на 69 световни града, 28 от които се намират в Европа.

Швейцария се утвърждава като най-скъпата държава за покупка на жилище в градските ядра, оглавявайки подреждането с двата си основни финансови центъра. На върха е Цюрих с цена от 22 910 евро на квадратен метър, следван от Женева с 19 439 евро. Преведено в реални имоти, това означава, че стандартен апартамент от 80 квадратни метра струва приблизително 1 833 000 евро в Цюрих и около 1 555 000 евро в Женева. Третата позиция заема Лондон, където квадратен метър в центъра достига 17 241 евро (14 782 британски лири), а жилище от 80 квадратни метра възлиза на близо 1 379 000 евро или 1 183 000 паунда.

Челната петица се допълва от Париж и Виена. Във френската столица имотите са сравнително по-евтини спрямо британската – цената е 12 771 евро на квадратен метър, което прави центъра на Лондон с около 35% по-скъп от този на Париж. Виена заема петото място с 12 483 евро на квадратен метър. Любопитен детайл е, че само два града от първите пет принадлежат на най-големите икономики в Европа. В Германия например най-скъпият град е Мюнхен, където цената е 11 435 евро на квадратен метър.

Сред първите десет най-скъпи пазара се нареждат още Люксембург (11 011 евро), Копенхаген (10 191 евро), Стокхолм (10 037 евро) и Осло (9 785 евро), където цената пада с малко под границата от 10 000 евро. Така три скандинавски столици намират място в топ 10, докато четвъртата - Хелзинки - заема 13-то място с 8 431 евро на квадратен метър. Непосредствено пред финландската столица се позиционират Милано (9 378 евро) и Амстердам (9 273 евро).

На противоположния полюс, сред най-достъпните европейски градове в анализа, на последно място се нарежда Истанбул с едва 2 646 евро на квадратен метър. Следва го Атина с 3 442 евро, а столицата на ЕС – Брюксел – изненадващо се оказва третият най-евтин град в класацията с 4 380 евро на квадратен метър. Британският Бирмингам също остава под прага от 5 000 евро със своите 4 671 евро, докато Будапеща (5 243 евро), Варшава (5 443 евро) и Единбург (5 708 евро) преминават тази граница.

В крайна сметка средната стойност на имотите в центъра на 28-те анализирани европейски града е 9 090 евро на квадратен метър, което означава средна цена от около 727 000 евро за апартамент от 80 квадратни метра. При тази квадратура прагът от 1 милион евро се надхвърля единствено в четири града, като Цюрих се приближава до границата от 2 милиона евро, а Женева твърдо надминава 1,5 милиона евро.