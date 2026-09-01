Тръмп с нов ход в Европа: САЩ готвят $4 млн. за десни медии

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да отдели 4 млн. долара за подкрепа на десни медии в Европа, съобщи Reuters, позовавайки се на четирима души, запознати с плановете.

Идеята може допълнително да изостри отношенията между Вашингтон и някои европейски правителства, които вече обвиняват американската администрация в намеса във вътрешната им политика.

Според Бюрото за демокрация, човешки права и труд към Държавния департамент на САЩ, средствата са предназначени за укрепване на трансатлантическите отношения и насърчаване на свободата на словото.

Източниците на Reuters твърдят, че Държавният департамент е уведомил Конгреса за намерението си да отпусне парите на 21 август.

За какво ще отидат милионите?

От планираните средства 3 млн. долара са предназначени за програма, която да документира и анализира „демократичното отстъпление в Европа“.

Сред темите са масовата и незаконна миграция, независимите медии и законодателните инициативи на наднационални институции.

Още 1 млн. долара трябва да бъде използван за създаването на консорциум от независими журналисти. Той ще отразява теми като националния суверенитет, естествените права и религиозната свобода в Европа.

Засега не е ясно кои организации или журналисти биха могли да получат финансиране.

Говорител на Държавния департамент заяви, че Бюрото за демокрация, човешки права и труд не финансира политически партии. По думите му администрацията на Тръмп остава ангажирана със защитата на демокрацията и човешките права по света, включително в Европа.

Европейската комисия засега не е коментирала информацията.

Париж вече предупреди Вашингтон

Плановете предизвикаха критики в някои европейски столици.

През юли френският външен министър Жан-Ноел Баро предупреди, че Франция и европейските държави няма да приемат опити за чуждестранна намеса в изборните им процеси, независимо откъде идват те.

Администрацията на Тръмп през последните месеци поставя все по-силен акцент върху каузи, свързани с десни политици и с твърдения за ограничаване на консервативните позиции в интернет.

Планът е много по-голям

Планираните 4 млн. долара са само част от по-мащабна програма на Държавния департамент.

Около 10 млн. долара вече са били публично обявени чрез три процедури през юли и август, а уведомлението до Конгреса от 21 август включва допълнително финансиране за поне 15 млн. долара.

Целият по-широк план е на стойност близо 180 млн. долара и включва инициативи извън Европа. Сред тях са програми, свързани с Южна Африка и Бразилия, както и традиционни инициативи за насърчаване на демокрацията в държави като Китай и Северна Корея.

Според източниците на Reuters окончателното одобрение на европейското финансиране се очаква до края на септември.