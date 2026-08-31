Известна водеща напусна знаково предаване

Журналистката Мария Вълдобрева обяви официално в социалните мрежи, че напуска екипа на предаването “Преди обед“ в началото на новия телевизионен сезон. Тя подчерта, че решението да се оттегли след три години в сутрешния блок е изцяло нейно, като си тръгва с богата професионална подготовка и спомени за първите си стъпки в телевизията.

Преди да се присъедини към предаването, Вълдобрева бе част от филмовия формат “Като на кино“, където за първи път показва своята страст към киното през обектива на камерата. В публикацията си тя изказа специална благодарност към бившия креативен продуцент на сутрешното предаване Георги Тошев за предоставената възможност и споделените професионални срещи.

Ето какво написа тя:

Изкарах три прекрасни години в “Преди обед”, научих много, дадох много от себе си. В предстоящия сезон няма да бъда част от екипа – взех решението да си тръгна. Но определено тръгвам с много опит! Това бяха първите ми стъпки в телевизията. Ще ги помня с любов. Дойдох в “Преди обед” от любимото на всички киномани предаване “Като на кино”, което заема голямо място в сърцето ми. Там за първи път успях да предам страстта си към филмовото изкуство, чрез телевизионни изразни средства. Винаги ще бъда благодарна на креативния продуцент на “Преди обед” – Георги Тошев за шанса, който ми предостави. Десетки български и международни артисти, десетки срещи, запознанства, разговори.

Десетки безсънни нощи за отразяване на фестивали, церемонии, награди.

Интервюта с имена от световен ранг, които допринасяха за израстването ми: Антъни Даниелс, Бела Рамзи, Матю Макфейдън, Джеймс и Оливър Фелпс, Анджела Брамбати и Анджело Сотджу от Рики е Повери, Мартин Кемпбъл, Джон Рис-Дейвис и още много други…

Ще продължа с кино новините, интервютата и разговорите в моя ютюб канал – КиноСпирка, където вече се срещаме редовно. Ще продължавам да разказвам за киното с любов, без ограничения от медийно време и без компромиси, точно както досега.

Благодаря на всички! Следващата глава тепърва започва и нямам търпение да я чета, и да я пиша едновременно!

До скоро!

Под публикацията коментар направи и бившият продуцент на предаването Георги Тошев, който напусна формата след присъединяването на Венета Райкова като водеща.

Той изрази категоричната си подкрепа за нейната работа и бъдещите ѝ проекти: “Мария, никой не може да ти вземе любопитството, културата и обичта към киното и стойностното съдържание! КиноСпирка има по-голяма аудитория от доста тв програми!“.