Голямата рокада в БТВ. Нови водещи

Голямата рокада в бТВ вече е факт. Заместниците на тандема Мария Цънцарова и Златимир Йочев поеха сутрешния блок на телевизията.

Новите лица на "Тази сутрин" Росен Цветков и Гергана Венкова се появиха на екран, както и бе анонсирано от самата медия.

От новата година Йочев ще бъде водещ на „Интервюто на деня" в праймтайма на медията - след централната емисия на новините. бТВ пък е в процес на прекратяване на взаимоотношенията с Цънцарова, след като тя нееднократно наруши редица редакционните политики и принципи на телевизията.

За последно двамата бяха на екран заедно на 19 декември.

